Чому на кросоверах є задній двірник, а на седанах немає

Задній склоочисник. Фото: reddit.com

Під час поїздок під дощем або снігом водії часто стикаються з проблемою брудного заднього скла. На кросоверах, позашляховиках та хетчбеках зазвичай встановлено спеціальний двірник, який легко порається з цим завдання. Водночас власники седанів позбавлені такого елемента через особливості конструкції кузова. Уся різниця криється в законах фізики та аеродинаміки, які по-різному спрямовують повітряні потоки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Роль аеродинаміки

Седани мають похиле заднє скло та плавний загальний силует, що дозволяє повітрю вільно ковзати по поверхні під час руху. Потужний потік вітру природним чином здуває краплі води та легкий бруд без сторонньої допомоги. Встановлення механічного двірника на такий кузов лише порушило б ідеальну обтічність.

Кросовери мають вертикальну, обрублену форму задньої частини. Такий дизайн створює зону низького тиску безпосередньо за автомобілем, утворюючи своєрідний вакуум. Повітряні потоки починають завихрюватися, затягуючи бруд, пил та воду з дороги прямо на скло, тому без примусового очищення обійтися неможливо.

Конструктивні обмеження

Порушення аеродинамічного профілю седана додатковим щіткотримачем неминуче призведе до збільшення опору повітря. Через це зростатиме споживання пального, особливо коли машина їде швидко по трасі. Виробники намагаються боротися за кожен відсоток паливної ефективності, тому уникають зайвих деталей.

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Крім того, класичні седани банально не мають вільного місця для прихованого монтажу електричного моторчика приводу. Механізм очищувача також заважав би вільному відкриванню кришки багажника. Для боротьби з брудом власникам таких машин краще використовувати спеціальні водовідштовхувальні покриття та тримати в салоні очисні засоби.

Раніше Новини.LIVE писали, чому брудні розводи на лобовому склі не привід купувати нові двірники. Існують ефективні способи відновлення їхньої працездатності.

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