Двірники розмазують бруд по лобовому склу — не поспішайте за новими

Двірники розмазують бруд по лобовому склу — не поспішайте за новими

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 15:45
Чому брудні розводи на лобовому склі не привід купувати нові двірники
Двірники погано чистять лобове скло. Фото: Auto Bild

Справна робота склоочисників забезпечує водієві необхідний огляд та суттєво підвищує рівень безпеки під час руху. Поява брудних смуг на лобовому склі не завжди вимагає негайної заміни деталей, адже існують ефективні способи відновлення їхньої працездатності.

Таку пораду дають експерти Auto Swiat.

Механіки виділяють кілька сигналів, що свідчать про втрату ефективності гумових елементів. Це поява розводів, нерівномірне збирання води або характерне скрипіння та тертя під час роботи пристрою. Також під час візуального огляду можна легко помітити тріщини, розриви або затвердіння матеріалу.

Але часто причиною погіршення видимості є звичайне забруднення, а не фізичне руйнування. У таких випадках експерти радять не поспішати до магазину, а спробувати відновити ефективність щіток за допомогою простої профілактики. Це дозволяє уникнути передчасних витрат, які можуть бути чималенькими за якісний комплект.

Методи відновлення та догляду

Найбільш дієвим способом оновлення є ретельне очищення робочої поверхні вологою тканиною або губкою. Видалення пилу, піску та залишків комах покращує контакт гуми зі склом і усуває причини виникнення смуг. Процедуру слід проводити регулярно, не чекаючи критичного погіршення видимості.

Якщо миття не допомагає, можна спробувати варіант з використанням спеціального ножа для підрізання пошкодженого шару. Важливо виконувати це максимально рівно, адже будь-які нерівності зроблять щітки непридатними для подальшого використання. Після такої маніпуляції необхідно перевірити роботу системи на чистому склі.

ремонт авто поради автомобіль корисні поради
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
