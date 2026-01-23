Відео
Як швидко звільнити двірники примерзлі до скла авто

Дата публікації: 23 січня 2026 06:00
Як за дві хвилини звільнити примерзлі до скла авто двірники
Автомобілі морозного ранку на засніженій міській вулиці. Фото: freepik.com

Примерзання щіток склоочисників до лобового скла є поширеною проблемою, яка виникає після тривалої стоянки автомобіля в умовах низьких температур. Неправильні спроби швидко очистити лід часто призводять до пошкодження гумових елементів або виходу з ладу електричного приводу механізму.

Про це написав РБК-Україна.

Алгоритм розморожування

Найнадійніший метод полягає у поступовому прогріванні лобового скла за допомогою штатної системи опалення. Після запуску двигуна варто спрямувати потік теплого повітря на скло та активувати електропідігрів зони паркування двірників.

Прискорити процес дозволяє використання спеціальних дефростерів або звичайної рідини, що не замерзає, яку слід нанести безпосередньо на лінію контакту щіток з поверхнею. Під дією хімічних речовин лід розм’якшується протягом хвилини, що дозволяє легко звільнити гумові деталі.

Категоричні заборони

Необхідно уникати відривання двірників з застосуванням сили, позаяк це спричиняє розриви гуми та пошкодження каркаса. Використання гарячої води є вкрай небезпечним через ризик появи тріщин на склі внаслідок різкого температурного перепаду.

Крім того, заборонено вмикати склоочисники до моменту їх повного звільнення від льоду. Опір замерзлого механізму створює критичне навантаження, через яке мотор приводу може згоріти.

Щоденний догляд

Для запобігання примерзання склоочисників рекомендується підіймати повідці двірників на ніч або накривати лобове скло спеціальною захисною плівкою.

Перед увімкненням запалювання варто завжди перевіряти рухливість щіток вручну. Цей захід особливо важливий у випадках, коли режим роботи склоочисників не був вимкнений перед попередньою парковкою, адже автоматичний старт механізму в заблокованому стані миттєво пошкоджує техніку.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
