Почему грязные разводы на лобовом стекле не повод покупать новые дворники

Исправная работа стеклоочистителей обеспечивает водителю необходимый обзор и существенно повышает уровень безопасности во время движения. Появление грязных полос на лобовом стекле не всегда требует немедленной замены деталей, ведь существуют эффективные способы восстановления их работоспособности.

Такой совет дают эксперты Auto Swiat.

Первая помощь

Механики выделяют несколько сигналов, свидетельствующих о потере эффективности резиновых элементов. Это появление разводов, неравномерный сбор воды или характерный скрип и трение во время работы устройства. Также при визуальном осмотре можно легко заметить трещины, разрывы или затвердение материала.

Но часто причиной ухудшения видимости является обычное загрязнение, а не физическое разрушение. В таких случаях эксперты советуют не спешить в магазин, а попробовать восстановить эффективность щеток с помощью простой профилактики. Это позволяет избежать преждевременных трат, которые могут быть немаленькими за качественный комплект.

Методы восстановления и ухода

Наиболее действенным способом обновления является тщательная очистка рабочей поверхности влажной тканью или губкой. Удаление пыли, песка и остатков насекомых улучшает контакт резины со стеклом и устраняет причины возникновения полос. Процедуру следует проводить регулярно, не дожидаясь критического ухудшения видимости.

Если мытье не помогает, можно попробовать вариант с использованием специального ножа для подрезания поврежденного слоя. Важно выполнять это максимально ровно, ведь любые неровности сделают щетки непригодными для дальнейшего использования. После такой манипуляции необходимо проверить работу системы на чистом стекле.