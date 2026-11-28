Toyota Land Cruiser 2024 года. Фото: netcarshow.com

Внедорожник Toyota Land Cruiser на протяжении многих десятилетий считается одним из самых выносливых автомобилей в мире. Свою славу эта модель завоевала не случайно, ведь с первых лет производства ее создавали на базе узлов от коммерческих грузовиков. Стальной бампер, сверхпрочная подвеска и долговечный 6-цилиндровый двигатель мощностью 155 л.с. превратили эту машину в эталон надежности.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Грузовые корни

История модели началась в 1950 году, когда компания получила заказ на компактный полноприводный автомобиль грузоподъемностью 250 кг для Национального полицейского резерва Японии. Инженеры взяли лестничную раму, неразъемные мосты и рессоры от однотонного грузовика SB, а двигатель Type B позаимствовали у 4-тонного грузовика BM. Сочетание сверхпрочного шасси и двигателя с большим запасом ресурса оказалось настолько удачным, что определило философию бренда на десятилетия вперед.

В 1960 году мир увидел легендарную сороковую серию, включая культовый FJ40 на жесткой раме и с рядным 6-цилиндровым двигателем серии F с чугунным блоком. Этот агрегат развивал высокий крутящий момент на низких оборотах и работал без перегрузок, поэтому продержался на конвейере рекордные для марки 43 года.

Мировое признание

Японские конструкторы сознательно делали внедорожник более прочным с учетом условий, в которых ему приходилось работать. Именно поэтому даже сегодня в самых отдаленных регионах Земли можно встретить старые машины этой серии на тяжелой работе.

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По всему миру автомобили используют на фермах, в пожарных частях и даже в качестве военной техники. В австралийской глубинке они доставляют почту, а в Коста-Рике спасают жизни в качестве машин скорой помощи. Кроме того, эту модель регулярно выбирают гуманитарные миссии ООН и Красного Креста, ведь она стабильно выполняет задачи без поломок.

С появлением новых поколений внедорожник становился более комфортным для водителя и пассажиров, однако инженеры не отказывались от базовых принципов. Коробчатая рама появилась в 1967 году и остается основой конструкции по сей день.

В Северной Америке чугунные блоки двигателей сохранялись вплоть до выхода 200-й серии в 2008 году. Неразъемный передний мост оставался стандартным оснащением модели до дебюта 100-й серии в 1998 году.

Рекордные пробеги

За 75 лет истории модели главными творцами ее славы стали сами владельцы, которые преодолевают огромные расстояния без серьезного ремонта. Для многих водителей пробег в 320 000 км означает лишь завершение обкатки автомобиля.

В среде поклонников модели нередко встречаются экземпляры, которые без капитального ремонта проехали от 640 000 до 800 000 км. Один из владельцев эксплуатирует две такие машины с пробегом 386 000 и 457 000 км. Все это обеспечивает модели высокую стоимость на вторичном рынке.

В 2024 году после двухлетнего перерыва компания вернула культовый внедорожник в новом поколении. Новинка основана на линейке Prado, которая с 1990 года успешно поддерживает репутацию бренда Land Cruiser в мире.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения. Несмотря на солидный возраст, эта модель остается самостоятельным игроком в линейке японского бренда.

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