Toyota Land Cruiser 2024 року. Фото: netcarshow.com

Позашляховик Toyota Land Cruiser багато десятиліть має репутацію одного з найвитриваліших автомобілів у світі. Свою славу ця модель здобула невипадково, адже з перших років виробництва її створювали на базі вузлів від комерційних вантажівок. Сталевий бампер, надміцна підвіска та ресурсний 6-циліндровий двигун потужністю 155 к.с. перетворили цю машину на еталон надійності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Реклама

Вантажне коріння

Історія моделі почалася у 1950 році, коли компанія отримала замовлення на компактний повнопривідний автомобіль вантажністю 250 кг для Національного поліцейського резерву Японії. Інженери взяли драбинчасту раму, нерозрізні мости та ресори від однотонної вантажівки SB, а двигун Type B запозичили у 4-тонної вантажівки BM. Поєднання надміцного шасі та мотора з великим запасом ресурсу виявилося настільки вдалим, що визначило філософію бренду на десятиліття вперед.

У 1960 році світ побачив легендарну сорокову серію, включно з культовим FJ40 на жорсткій рамі та з рядним 6-циліндровим двигуном серії F з чавунним блоком. Цей агрегат видавав високий крутний момент на низьких обертах і працював без перевантажень, тому протримався на конвеєрі рекордні для марки 43 роки.

Світове визнання

Японські конструктори свідомо робили позашляховик міцнішим за умови, у яких йому доводилося працювати. Саме тому навіть сьогодні в найвіддаленіших регіонах Землі можна зустріти старі машини цієї серії на важкій роботі.

Читайте також:

По всьому світу автомобілі використовують на фермах, у пожежних частинах і навіть як військову техніку. В австралійській глибинці вони доставляють пошту, а в Коста-Риці рятують життя як карети швидкої допомоги. Крім того, цю модель регулярно обирають гуманітарні місії ООН та Червоного Хреста, адже вона стабільно виконує завдання без поломок.

З появою нових поколінь позашляховик ставав комфортнішим для водія та пасажирів, проте інженери не відмовлялися від базових принципів. Коробчаста рама з'явилася у 1967 році та залишається основою конструкції донині.

У Північній Америці чавунні блоки двигунів зберігалися аж до виходу 200 серії у 2008 році. Нерозрізний передній міст залишався стандартним оснащенням моделі до дебюту 100 серії у 1998 році.

Рекордні пробіги

За 75 років історії моделі головними творцями її слави стали самі власники, які долають величезні відстані без серйозного ремонту. Для багатьох водіїв пробіг у 320 000 км означає лише завершення обкатки автомобіля.

У середовищі прихильників моделі нерідко зустрічаються екземпляри, які без капітального ремонту проїхали від 640 000 до 800 000 км. Один з власників експлуатує дві такі машини з пробігом 386 000 та 457 000 км. Все це забезпечує моделі високу вартість на вторинному ринку.

У 2024 році після дворічної перерви компанія повернула культовий позашляховик у новому поколінні. Новинка базується на лінійці Prado, яка з 1990 року успішно підтримує репутацію імені Land Cruiser у світі.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити Toyota Land Cruiser Prado третього покоління. Попри поважний вік, ця модель залишається самостійним гравцем у лінійці японського бренду.

Також ознайомтеся з ТОП-5 бюджетних альтернатив Toyota Land Cruiser. Аналогічні моделі інших виробників, хоч й не прослужать багато сотень кілометрів, але допоможуть суттєво заощадити власникам.