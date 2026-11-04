Land Rover Range Rover Evoque 2024 года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Range Rover Evoque окончательно сойдет с конвейера компании. Генеральный директор бренда Мартин Лимперт официально подтвердил, что производство этой самой доступной модели продлится лишь в течение 2027 года. Это решение распространяется также на более дорогую версию Velar. Таким образом, британская компания завершает целую эру массовых компактных автомобилей, которые привлекали новых покупателей к премиальному бренду.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

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История модели

Первое поколение автомобиля дебютировало в 2011 году и мгновенно стало одним из самых успешных продуктов марки Land Rover. Автомобиль сочетал в себе компактные габариты, узнаваемый стиль и цену, значительно ниже, чем у остальных представителей линейки. Заимствовав удачные дизайнерские решения у купе BMW X2 и компактного MINI Paceman, бренд выпустил 3-дверную версию, которую вскоре дополнили 5-дверным кузовом и даже версией кабриолет.

Однако выход второго поколения в 2019 году положил начало постепенному падению спроса на модель. Линейку сократили до 5-дверной версии, а собственные бензиновые и дизельные двигатели Ingenium оказались ненадежными.

Новая стратегия

Причиной отказа от популярного кроссовера стала глобальная стратегия House of Brands, которая разделила модели по позиционированию. Марка Range Rover отныне будет выпускать исключительно дорогие роскошные автомобили по цене от 100 000 евро и выше.

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Клиентам, которые ищут более компактный транспорт, концерн предложит автомобили под другими суббрендами. В частности, в 2027 году появится электрический внедорожник Defender Sport с ориентировочной стартовой стоимостью около 60 000 евро.

Желающим приобрести классический Evoque советуют поторопиться, ведь после 2027 года купить новый кроссовер этого бренда дешевле 100 000 евро будет невозможно.

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