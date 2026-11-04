Land Rover Range Rover Evoque 2024 року. Фото: netcarshow.com

Компактний кросовер Range Rover Evoque остаточно залишить конвеєр компанії. Генеральний директор бренду Мартін Лімперт офіційно підтвердив, що виробництво цієї найдоступнішої моделі триватиме лише протягом 2027 року. Рішення розповсюджується також на дорожчу версію Velar. Таким чином британська компанія завершує цілу еру масових компактних машин, які залучали нових покупців до преміального бренду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es

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Історія моделі

Перша генерація автомобіля дебютувала у 2011 році й миттєво стала одним з найуспішніших продуктів марки Land Rover. Автомобіль поєднував компактні габарити, впізнаваний стиль та ціну, значно нижчу за решту представників лінійки. Запозичивши вдалі дизайнерські рішення у купе BMW X2 та компактного MINI Paceman, бренд випустив 3-дверний варіант, який швидко доповнили 5-дверним кузовом та навіть версією кабріолет.

Проте вихід другого покоління у 2019 році розпочав поступове падіння попиту на модель. Лінійку скоротили лише до 5-дверного виконання, а власні бензинові та дизельні мотори Ingenium виявилися ненадійним.

Нова стратегія

Причиною відмови від популярного кросовера стала глобальна стратегія House of Brands, яка розділила моделі за позиціонуванням. Марка Range Rover відтепер випускатиме виключно дорогі люксові автомобілі за ціною від 100 000 євро і вище.

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Найближчою прем'єрою стане електричний седан Range Rover GT з очікуваним цінником від 120 000 євро, що набагато дорожче за нинішній Evoque.

Клієнтам, які шукають компактніший транспорт, концерн запропонує автомобілі під іншими суббрендами. Зокрема, у 2027 році з'явиться електричний позашляховик Defender Sport з орієнтовною стартовою вартістю близько 60 000 євро.

Охочим придбати класичний Evoque радять поспішити, адже після 2027 року купити новий кросовер бренду дешевше за 100 000 євро буде неможливо.

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