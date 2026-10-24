Subaru Forester Wilderness 2026 года. Фото: netcarshow.com

Японская компания приняла решение существенно сократить свое присутствие в Европе. Классические бензиновые модели Subaru с оппозитными двигателями полностью уйдут с местного рынка к 2028 году из-за экономической нецелесообразности. Низкие объемы продаж делают сертификацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания слишком дорогой для производителя. В дальнейшем европейским покупателям будут предлагаться только электрические кроссоверы бренда.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвіт.

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Экологические требования

Главным рынком для компании остаются США, где за восемь месяцев 2026 года удалось реализовать 423 822 автомобиля из общего глобального объема в 595 334 единицы. За тот же период в Европе покупатели приобрели лишь 14 908 машин. При таких мизерных показателях выполнение жестких требований ЕС по выбросам CO2 требует чрезмерных финансовых затрат.

Компания не желает платить огромные штрафы за превышение экологических лимитов выбросов углекислого газа. Именно поэтому из ассортимента постепенно уберут бензиновые модели Subaru Impreza, Crosstrek и Forester. А популярный универсал Subaru Outback исчезнет из автосалонов в ближайшие месяцы.

Дополнительным ударом стали новые европейские стандарты безопасности GSR2, адаптация к которым требует значительных инвестиций. Из-за подобных норм рынок Европы ранее покинула и спортивная Honda Civic Type R.

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Электрическое будущее

После 2028 года марка планирует продавать в Европе исключительно электрические кроссоверы Subaru Solterra, E-Outback и Uncharted. Все эти машины созданы на общей платформе и фактически являются копиями аналогичных моделей компании Toyota.

Однако оригинальные электрокары Toyota стоят на несколько тысяч евро дешевле, чем переделанные версии от Subaru. В таких условиях покупателям сложно найти причину, чтобы выбрать именно более дорогой клонированный вариант.

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение продаж, что в итоге может привести к полному уходу бренда с европейского рынка.

Ранее Новини.LIVE писали, что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru. Комплексный осмотр узлов помогает вовремя обнаружить скрытые дефекты и уберечь владельца от дорогостоящих ремонтов.

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