Subaru Forester Wilderness 2026 року. Фото: netcarshow.com

Японська компанія ухвалила рішення суттєво скоротити свою присутність у Європі. Класичні бензинові моделі Subaru з опозитними моторами повністю залишать місцевий ринок до 2028 року через економічну недоцільність. Низькі обсяги продажів роблять сертифікацію паливних машин надто дорогою для виробника. Надалі європейським покупцям пропонуватимуть лише електричні кросовери бренду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Екологічні вимоги

Головним ринком для компанії залишаються США, де за вісім місяців 2026 року вдалося реалізувати 423 822 автомобілі з загального глобального обсягу 595 334 одиниці. За цей самий період у Європі покупці придбали лише 14 908 машин. При таких мізерних показниках виконання жорстких вимог ЄС щодо викидів CO2 вимагає надмірних фінансових витрат.

Компанія не бажає сплачувати величезні штрафи за перевищення екологічних лімітів вуглекислого газу. Саме тому з асортименту поступово приберуть бензинові моделі Subaru Impreza, Crosstrek та Forester. А популярний універсал Subaru Outback зникне з автосалонів у найближчі місяці.

Додатковим ударом стали нові європейські стандарти безпеки GSR2, адаптація під які потребує значних інвестицій. Через подібні норми ринок Європи раніше залишила й спортивна Honda Civic Type R.

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Електричне майбутнє

Після 2028 року марка планує продавати в Європі виключно електричні кросовери Subaru Solterra, E-Outback та Uncharted. Усі ці машини створені на спільній платформі й фактично є повторенням аналогічних моделей від компанії Toyota.

Однак оригінальні електрокари Toyota коштують на кілька тисяч євро дешевше за перелицьовані версії від Subaru. У таких умовах покупцям складно знайти переконати себе обрати саме дорожчий клонований варіант.

Експерти передбачають далі ще більше падіння продажів, що в підсумку може призвести до повного виходу бренду з європейського ринку.

Раніше Новини.LIVE писали, що слід перевірити перед купівлею вживаного Subaru. Комплексний огляд вузлів допомагає вчасно знайти приховані дефекти та вберегти власника від дорогих ремонтів.

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