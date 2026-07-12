Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Polo: что нужно знать

Volkswagen Polo 2010 года. Фото: netcarshow.com

Пятое поколение хэтчбека Volkswagen Polo (2009–2017) считается одним из самых успешных в истории модели. На вторичном рынке Европы эти автомобили продаются довольно быстро, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с основными конкурентами. Покупателей привлекает отличное качество сборки, образцовая эргономика и огромная доступность недорогих запчастей. Однако перед покупкой этой машины стоит подробно изучить линейку двигателей, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Проблемные двигатели

Самой большой головной болью для владельцев дорестайлинговых машин является турбированный двигатель 1.2 TSI семейства EA111. Его неудачная цепь газораспределительного механизма может растянуться уже на пробеге 60 000–80 000 км, что грозит полным выходом агрегата из строя. Признаком неисправности является характерный металлический грохот при холодном запуске. Кроме того, при частых поездках на короткие дистанции и редкой замене масла турбина может потребовать ремонта уже к 80 000 км.

Также неудачным является старый атмосферный 3-цилиндровый двигатель объемом 1,2 л, который сочетает откровенно слабую динамику с высоким риском внезапной поломки цепного привода.

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Худшим выбором для покупки специалисты называют проблемный двигатель 1.4 TSI Twincharger с двойным наддувом на версии Polo GTI.

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Удачное обновление

После рестайлинга 2014 года автомобиль получил гораздо более надёжные двигатели серии EA211, в которых вместо цепи установили обычный ремень ГРМ. К этой линейке относятся модернизированные версии 1.2 TSI, мощный 1.4 TSI, а также 3-цилиндровый турбодвигатель 1.0 TSI. Последний очень популярен на рынке, хотя эксперты советуют не ждать от литрового агрегата огромного ресурса в полмиллиона километров. Ремень ГРМ на нём стоит менять или хотя бы проверять примерно через 180 000–200 000 км или раз в 5–6 лет.

Самым массовым и экономичным вариантом для города остается простой атмосферный двигатель 1.0 MPI. Этот скромный двигатель без проблем демонстрирует средний расход топлива на уровне менее 5 л/100 км.

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Слабые места

Среди других технических нюансов хэтчбека стоит обратить внимание на фирменную коробку DSG с сухим сцеплением. Проблемы с переключением передач, заметные рывки в пробках и выход из строя блока мехатроники обычно возникают на отрезке между 80 000 и 120 000 км.

Также в подвеске периодически требуют замены подшипники колес и сайлентблоки задней торсионной балки, а в электрике могут давать сбои датчики парковки или центральный замок.

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Несмотря на эти минусы, общая стоимость содержания автомобиля остается очень низкой. Простая конструкция позволяет обслуживать машину на любом СТО, а большое количество запчастей-аналогов решает любые сервисные проблемы.

Ранее Новини.LIVE писали, какой подержанный Volkswagen эксперты назвали лучшим. Отчет TÜV помогает определить, какие модели будут создавать меньше всего проблем, демонстрируя низкий уровень дефектов в разных возрастных группах.

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Также читайте обо всех недостатках популярного двигателя в автомобилях Volkswagen. Ряд конструктивных уязвимостей грозит владельцам серьезными расходами уже после 80 000 км пробега.