Плюси та мінуси вживаного Volkswagen Polo: що треба знати

Volkswagen Polo 2010 року. Фото: netcarshow.com

П’яте покоління хетчбека Volkswagen Polo (2009–2017) вважається одним з найуспішніших в історії моделі. На вторинному ринку Європи ці автомобілі продаються досить швидко, попри вищу вартість порівняно з головними конкурентами. Покупців приваблює відмінна якість збірки, зразкова ергономіка та величезна доступність дешевих запчастин. Проте перед покупкою цієї машини варто детально вивчити його моторну лінійку, щоб не натрапити на дорогий ремонт.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Проблемні мотори

Найбільшим головним болем для власників дорестайлінгових машин є турбований двигун 1.2 TSI сімейства EA111. Його невдалий ланцюг газорозподільного механізму здатний розтягнутися вже на пробігу 60 000–80 000 км, що загрожує капітальним руйнуванням агрегату. Ознакою несправності є характерне металеве гуркотіння під час холодного запуску. Крім того, при частих поїздках на короткі дистанції та рідкісній заміні мастила турбіна може вимагати відновлення вже до 80 000 км.

Також невдалим є старий атмосферний 3-циліндровий двигун об'ємом 1,2 л, який поєднує відверто слабку динаміку з високим ризиком раптової поломки ланцюгового приводу.

Найгіршим вибором для купівлі фахівці називають проблемний мотор 1.4 TSI Twincharger з подвійним наддувом на версії Polo GTI.

Читайте також:

Вдале оновлення

Після рестайлінгу 2014 року автомобіль отримав набагато надійніші двигуни серії EA211, де замість ланцюга встановили звичайний пас ГРМ. До цієї лінійки належать модернізовані версії 1.2 TSI, потужний 1.4 TSI, а також 3-циліндровий турбомотор 1.0 TSI. Останній є дуже популярним на ринку, хоча експерти радять не чекати від літрового агрегату величезних ресурсів у пів мільйона кілометрів. Ремінь ГРМ на ньому варто міняти або хоча б перевіряти приблизно на 180 000–200 000 км або раз на 5–6 років.

Наймасовішим та найекономнішим варіантом для міста залишається простий атмосферник 1.0 MPI. Цей скромний двигун без проблем демонструє середню витрату пального на рівні менше як 5 л/100 км.

Слабкі місця

Серед інших технічних нюансів хетчбека варто звернути увагу на фірмовий робот DSG з сухим зчепленням. Проблеми з перемиканням передач, помітні смикання в заторах та вихід з ладу блоку мехатроніки зазвичай з'являються на відрізку між 80 000 та 120 000 км.

Також у підвісці періодично потребують заміни підшипники коліс та сайлентблоки задньої торсіонної балки, а в електриці можуть вередувати датчики паркування чи центральний замок.

Попри ці мінуси, загальна вартість утримання автомобіля залишається дуже низькою. Проста конструкція дозволяє обслуговувати машину на будь-якому СТО, а велика кількість замінників деталей розвʼязують будь-які сервісні проблеми.

Раніше Новини.LIVE писали, який вживаний Volkswagen експерти назвали найкращим. Звіт TÜV допомагає визначити, які моделі створюватимуть найменше проблем, демонструючи низький рівень дефектів у різних вікових групах.

Також читайте про усі недоліки популярного двигуна в автомобілях Volkswagen. Низка конструктивних вразливостей загрожують власникам серйозними витратами вже після 80 000 км пробігу.