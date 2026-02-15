Видео
Україна
Видео

Почему перед морозами надо проверить уровень моторного масла

Дата публикации 15 февраля 2026 15:45
Вызов для двигателя: почему нужно помереть уровень масла перед морозами
Проверка уровня моторного масла. Фото: boodmo.com

Снижение температуры воздуха существенно меняет физические свойства технических жидкостей автомобиля и создает дополнительную нагрузку на все узлы трения. Своевременная проверка состояния и уровня моторного масла позволяет избежать дорогостоящих поломок и обеспечить стабильную работу двигателя во время возвращения холодов.

Об этом написал Jalopnik.

Риски замерзания

Моторное масло при наступлении морозов имеет тенденцию к сгущению, что замедляет его циркуляцию и может привести к серьезным сбоям в работе внутренних механизмов.

Эксперты отмечают, что в условиях экстремально низких температур масло способно превращаться в густую субстанцию, похожую на осадок. Они рекомендуют обязательно обращать внимание на показатель текучести — минимальную температуру, при которой жидкость все еще способна свободно двигаться по системе, не превращаясь в желе.

Энергозатраты

Загустевшее от холода масло требует значительно больше энергии для прогрева и начала полноценного смазывания деталей. Это приводит к тяжелым холодным пускам, которые ускоряют деградацию даже качественного смазочного материала и создают чрезмерную нагрузку на аккумулятор и стартер.

Попытка сэкономить на замене масла перед началом зимнего сезона часто приводит к затратам в тысячи долларов на капитальный ремонт двигателя. Если масло в системе уже отработало свой ресурс и накопило загрязнения, риск критического износа при температурах ниже 0 °C возрастает в несколько раз.

Проблемы с давлением

Низкий уровень или недостаточное давление масла зимой часто приводят к активации предупреждающих индикаторов на панели приборов. Пока слишком вязкое вещество пытается распределиться по каналам после запуска, двигатель в течение определенного времени работает в режиме масляного голодания, что является крайне опасным.

Для обеспечения максимальной защиты специалисты советуют отдавать предпочтение полностью синтетическим продуктам, которые демонстрируют значительно более высокую стабильность в широком температурном диапазоне. Синтетика не подвержена превращению в шлам при сильных морозах, быстрее создает рабочее давление и значительно уменьшает трение в первые секунды после поворота ключа зажигания.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
