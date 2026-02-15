Виклик для двигуна: чому треба поміряти рівень оливи перед морозами

Перевірка рівня моторної оливи. Фото: boodmo.com

Зниження температури повітря суттєво змінює фізичні властивості технічних рідин автомобіля та створює додаткове навантаження на всі вузли тертя. Своєчасна перевірка стану та рівня моторної оливи дозволяє уникнути дорогих поломок та забезпечити стабільну роботу двигуна під час повернення холодів.

Про це написав Jalopnik.

Ризики замерзання

Моторна олива при настанні морозів має тенденцію до згущення, що сповільнює її циркуляцію та може призвести до серйозних збоїв у роботі внутрішніх механізмів.

Експерти наголошують, що в умовах екстремально низьких температур олива здатна перетворюватися на густу субстанцію, схожу на осад. Вони рекомендують обов’язково звертати увагу на показник плинності — мінімальну температуру, за якої рідина все ще здатна вільно рухатися системою, не перетворюючись на желе.

Енерговитрати

Загусла від холоду олива потребує значно більше енергії для прогріву та початку повноцінного змащування деталей. Це спричиняє важкі холодні пуски, які прискорюють деградацію навіть якісного мастильного матеріалу та створюють надмірне навантаження на акумулятор і стартер.

Спроба заощадити на заміні оливи перед початком зимового сезону часто призводить до витрат у тисячі доларів на капітальний ремонт двигуна. Якщо олива в системі вже відпрацювала свій ресурс і накопичила забруднення, ризик критичного зносу при температурах нижче 0 °C зростає в кілька разів.

Проблеми з тиском

Низький рівень або недостатній тиск оливи взимку часто призводять до активації попереджувальних індикаторів на панелі приладів. Поки занадто в’язка речовина намагається розподілитися по каналах після запуску, двигун протягом певного часу працює в режимі масляного голодування, що є вкрай небезпечним.

Для забезпечення максимального захисту фахівці радять віддавати перевагу повністю синтетичним продуктам, які демонструють значно вищу стабільність у широкому температурному діапазоні. Синтетика не схильна до перетворення на шлам при сильних морозах, швидше створює робочий тиск і значно зменшує тертя у перші секунди після повороту ключа запалювання.