Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому перед морозами треба перевірити рівень моторної оливи

Чому перед морозами треба перевірити рівень моторної оливи

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:45
Виклик для двигуна: чому треба поміряти рівень оливи перед морозами
Перевірка рівня моторної оливи. Фото: boodmo.com

Зниження температури повітря суттєво змінює фізичні властивості технічних рідин автомобіля та створює додаткове навантаження на всі вузли тертя. Своєчасна перевірка стану та рівня моторної оливи дозволяє уникнути дорогих поломок та забезпечити стабільну роботу двигуна під час повернення холодів.

Про це написав Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Ризики замерзання

Моторна олива при настанні морозів має тенденцію до згущення, що сповільнює її циркуляцію та може призвести до серйозних збоїв у роботі внутрішніх механізмів.

Реклама

Експерти наголошують, що в умовах екстремально низьких температур олива здатна перетворюватися на густу субстанцію, схожу на осад. Вони рекомендують обов’язково звертати увагу на показник плинності — мінімальну температуру, за якої рідина все ще здатна вільно рухатися системою, не перетворюючись на желе.

Енерговитрати

Загусла від холоду олива потребує значно більше енергії для прогріву та початку повноцінного змащування деталей. Це спричиняє важкі холодні пуски, які прискорюють деградацію навіть якісного мастильного матеріалу та створюють надмірне навантаження на акумулятор і стартер.

Реклама

Спроба заощадити на заміні оливи перед початком зимового сезону часто призводить до витрат у тисячі доларів на капітальний ремонт двигуна. Якщо олива в системі вже відпрацювала свій ресурс і накопичила забруднення, ризик критичного зносу при температурах нижче 0 °C зростає в кілька разів.

Також читайте:

Реклама

Як постійне доливання оливи вбиває двигун автомобіля

Що робити, коли моторна олива швидко чорніє

Реклама

Проблеми з тиском

Низький рівень або недостатній тиск оливи взимку часто призводять до активації попереджувальних індикаторів на панелі приладів. Поки занадто в’язка речовина намагається розподілитися по каналах після запуску, двигун протягом певного часу працює в режимі масляного голодування, що є вкрай небезпечним.

Для забезпечення максимального захисту фахівці радять віддавати перевагу повністю синтетичним продуктам, які демонструють значно вищу стабільність у широкому температурному діапазоні. Синтетика не схильна до перетворення на шлам при сильних морозах, швидше створює робочий тиск і значно зменшує тертя у перші секунди після повороту ключа запалювання.

авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації