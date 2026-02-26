Подержанные авто 2022 года выпуска имеют рекордное количество жалоб

Автомобили на трассе. Фото: freepik.com

Исследование компании JD Power выявило аномально высокое количество жалоб на автомобили 2022 года выпуска по сравнению с другими периодами. Это делает покупку такого подержанного транспорта рискованной инвестицией для водителей.

Об этом сообщил Slash Gear.

Следы пандемии

JD Power отмечает, что уровень проблем в машинах 2022 модельного года оказался выше, чем в любой другой период начиная с 2009-го. Такой результат стал прямым следствием глобальных сбоев в цепях поставок и длительных остановок заводов во время пандемии коронавируса.

Как отмечают эксперты компании, именно на это время пришелся пик дефицита полупроводников. Хотя сегодня отрасль в основном оправилась от потрясений, длительные последствия COVID-19 продолжают проявляться в надежности техники не всегда очевидными способами.

Спешка заводов

Несмотря на значительное сокращение объемов производства и продаж, потребительский спрос на транспорт оставался чрезвычайно высоким. Это заставляло заводы работать в ускоренном режиме, чтобы максимально быстро доставить готовые единицы на пустые площадки дилерских центров.

В JD Power предполагают, что именно спешка в желании удовлетворить рынок стала главной причиной снижения качества. Ситуацию осложняли также значительные наценки дилеров, которые измерялись тысячами долларов, и общая нестабильность рабочей силы в тот период.

Характер неисправностей

Данные нового исследования подтверждают, что низкие рейтинги качества этих авто были зафиксированы еще на этапе их выхода с конвейера. Однако специалисты успокаивают владельцев, отмечая, что большинство нареканий касаются работы сложного программного обеспечения и интеграции со смартфоном.

Интересным оказался тот факт, что гибридные модели 2022 года продемонстрировали лучшие показатели надежности по сравнению с электрическими версиями или машинами только с двигателями внутреннего сгорания. Хотя программные ошибки создают неудобства, они обычно не грозят критическими поломками основных агрегатов авто.