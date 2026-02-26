Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему не стоит покупать подержанное авто 2022 года выпуска

Почему не стоит покупать подержанное авто 2022 года выпуска

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 07:35
Подержанные авто 2022 года выпуска имеют рекордное количество жалоб
Автомобили на трассе. Фото: freepik.com

Исследование компании JD Power выявило аномально высокое количество жалоб на автомобили 2022 года выпуска по сравнению с другими периодами. Это делает покупку такого подержанного транспорта рискованной инвестицией для водителей.

Об этом сообщил Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Следы пандемии

JD Power отмечает, что уровень проблем в машинах 2022 модельного года оказался выше, чем в любой другой период начиная с 2009-го. Такой результат стал прямым следствием глобальных сбоев в цепях поставок и длительных остановок заводов во время пандемии коронавируса.

Как отмечают эксперты компании, именно на это время пришелся пик дефицита полупроводников. Хотя сегодня отрасль в основном оправилась от потрясений, длительные последствия COVID-19 продолжают проявляться в надежности техники не всегда очевидными способами.

Спешка заводов

Несмотря на значительное сокращение объемов производства и продаж, потребительский спрос на транспорт оставался чрезвычайно высоким. Это заставляло заводы работать в ускоренном режиме, чтобы максимально быстро доставить готовые единицы на пустые площадки дилерских центров.

В JD Power предполагают, что именно спешка в желании удовлетворить рынок стала главной причиной снижения качества. Ситуацию осложняли также значительные наценки дилеров, которые измерялись тысячами долларов, и общая нестабильность рабочей силы в тот период.

Также читайте:

Худшие подержанные авто по версии немецкого ADAC

Водители назвали худшие и лучшие авто в эксплуатации

Характер неисправностей

Данные нового исследования подтверждают, что низкие рейтинги качества этих авто были зафиксированы еще на этапе их выхода с конвейера. Однако специалисты успокаивают владельцев, отмечая, что большинство нареканий касаются работы сложного программного обеспечения и интеграции со смартфоном.

Интересным оказался тот факт, что гибридные модели 2022 года продемонстрировали лучшие показатели надежности по сравнению с электрическими версиями или машинами только с двигателями внутреннего сгорания. Хотя программные ошибки создают неудобства, они обычно не грозят критическими поломками основных агрегатов авто.

коронавирус пандемия авто 2022 год советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации