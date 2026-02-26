Вживані авто 2022 року випуску мають рекордну кількість скарг

Автомобілі на трасі. Фото: freepik.com

Дослідження компанії JD Power виявило аномально високу кількість скарг на автомобілі 2022 року випуску порівняно з іншими періодами. Це робить купівлю такого вживаного транспорту ризикованою інвестицією для водіїв.

Сліди пандемії

JD Power зазначає, що рівень проблем у машинах 2022 модельного року виявився вищим ніж у будь-який інший період починаючи з 2009-го. Такий результат став прямим наслідком глобальних збоїв у ланцюгах постачання та тривалих зупинок заводів під час пандемії коронавірусу.

Як наголошують експерти компанії, саме на цей час припав пік дефіциту напівпровідників. Хоча сьогодні галузь здебільшого оговталася від потрясінь, тривалі наслідки COVID-19 продовжують проявлятися у надійності техніки не завжди очевидними способами.

Поспіх виробництва

Попри значне скорочення обсягів виробництва та продажів, споживчий попит на транспорт залишався надзвичайно високим. Це змушувало заводи працювати у прискореному режимі, щоб максимально швидко доставити готові одиниці на порожні майданчики дилерських центрів.

У JD Power припускають, що саме поспіх у бажанні задовольнити ринок став головною причиною зниження якості. Ситуацію ускладнювали також значні націнки дилерів, які вимірювалися тисячами доларів, та загальна нестабільність робочої сили у той період.

Характер несправностей

Дані нового дослідження підтверджують, що низькі рейтинги якості цих авто були зафіксовані ще на етапі їхнього виходу з конвеєра. Проте фахівці заспокоюють власників, зазначаючи, що більшість нарікань стосуються роботи складного програмного забезпечення та інтеграції зі смартфоном.

Цікавим виявився той факт, що гібридні моделі 2022 року продемонстрували кращі показники надійності порівняно з електричними версіями або машинами лише з двигунами внутрішнього згоряння. Хоча програмні помилки створюють незручності, вони зазвичай не загрожують критичними поломками основних агрегатів авто.