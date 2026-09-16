Причины не накачивать колеса автомобиля азотом

Колесо, накачанное азотом. Фото: consumerreports.org

Многие автосервисы предлагают услугу заполнения шин чистым газом вместо обычного воздуха. Сторонники этой идеи обещают более стабильное давление и экономию топлива. Однако услуга накачки азотом обходится дороже и зачастую не оправдывает затрат. Большинство водителей могут спокойно использовать обычный компрессорный воздух без какого-либо вреда для шин.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Цена и удобство

Первая процедура требует спускания воздуха из колеса и стоит в среднем от 50 до 100 гривен за каждую шину. В дальнейшем каждая подкачка азотом на сервисе обходится примерно в 20–50 гривен за колесо. Обычный сжатый воздух есть на большинстве АЗС, как правило, бесплатно.

При обычном использовании автомобиля удобнее остановиться на ближайшей заправке для подкачки. Для закачки газа придется ехать в специализированный центр или дилерский салон. Это создает дополнительные неудобства и требует лишнего времени.

Сетевые исследования

Обычный воздух уже содержит около 78% азота. Независимое исследование специалистов Consumer Reports с участием 31 модели шин показало минимальную разницу. За год колеса с обычным воздухом потеряли в среднем 0,24 бара давления, а шины с чистым газом — 0,15 бара. Разница оказалась настолько незначительной, что она не влияет на расход топлива.

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Национальное управление безопасности дорожного движения США подтвердило отсутствие влияния чистого газа на сопротивление качению. Износ протектора и старение резины происходят одинаково, независимо от наполнителя колеса.

Современные колесные диски из легких сплавов имеют защиту от коррозии, поэтому влага из обычного воздуха им не вредит. Для длительного срока службы шин достаточно регулярно проверять давление и своевременно проводить ротацию колес.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как давление в шинах автомобиля влияет на расход топлива. Изменение давления даже на несколько атмосфер способно существенно изменить поведение машины на дороге.

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