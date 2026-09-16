Причини не накачувати колеса авто азотом

Колесо, накачане азотом. Фото: consumerreports.org

Багато автосервісів пропонують послугу заповнення коліс чистим газом замість звичайного повітря. Популяризатори такої ідеї обіцяють краще збереження тиску та економію пального. Проте послуга накачування азотом коштує додаткових грошей і часто не виправдовує витрат. Більшість водіїв можуть спокійно використовувати звичайне компресорне повітря без жодної шкоди для шин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Ціна та зручність

Перша процедура вимагає видалення повітря з колеса і коштує в середньому від 50 до 100 гривень за кожну шину. Надалі кожна підкачка азотом на сервісі обходиться приблизно у 20–50 гривень за колесо. Звичайне стиснене повітря є на більшості АЗС переважно безплатно.

За звичайного використання машини зручніше зупинитися на найближчій заправці для підкачки. Для закачування газу доведеться їхати до спеціалізованого центру або дилерського салону. Це створює додаткові незручності та вимагає зайвого часу.

Мережеві дослідження

Звичайне повітря вже містить близько 78% азоту. Незалежне дослідження фахівців Consumer Reports з 31 моделлю шин показало мінімальну різницю. За рік колеса зі звичайним повітрям втратили в середньому 0,24 бара тиску, а шини з чистим газом втратили 0,15 бара. Різниця виявилася настільки незначною, що вона не впливає на витрату пального.

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Сучасні колісні диски з легких сплавів мають захист від корозії, тому волога зі звичайного повітря їм не шкодить. Для тривалої служби шин достатньо регулярно перевіряти тиск та робити своєчасну ротацію коліс.

Раніше Новини.LIVE писали, як тиск у шинах автомобіля впливає на витрату пального. Зміна тиску навіть на кілька атмосфер здатна суттєво змінити поведінку машини на дорозі.

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