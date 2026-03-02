Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему малоизвестное авто превзошло Lexus GX и Toyota Land Cruiser

Почему малоизвестное авто превзошло Lexus GX и Toyota Land Cruiser

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 19:45
Как проиграли признанные лидеры бездорожья Lexus GX и Toyota Land Cruiser
Внедорожник GWM Tank. Фото: autoexpert.com.au

Австралийские специалисты из портала CarExpert провели масштабное сравнение внедорожных возможностей популярных трехрядных моделей на специальном полигоне. Результаты оказались ошеломляющими, ведь относительно малоизвестный китайский внедорожник смог продемонстрировать лучшую проходимость чем японские легенды рынка в отдельных дисциплинах.

Об этом сообщил Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Дело в роликах

Одним из самых сложных этапов тестирования стал роликовый стенд, имитирующий полную потерю сцепления колес с поверхностью. Системы полного привода Lexus GX и Toyota Land Cruiser J300 не сумели справиться с этой задачей, тогда как китайский GWM Tank преодолел препятствие без особых усилий.

Хотя в других упражнениях японские машины показали себя достойно, именно этот успех на роликах позволил китайскому авто получить более высокий суммарный балл и опередить обоих конкурентов. Вопрос долговечности GWM Tank после пробега 160 000 км остается открытым, однако зафиксированный результат подтверждает стремительное развитие технологий Поднебесной.

Также читайте:

Китайцы выпустили дешевый электрический клон Toyota Land Cruiser

Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов

Субъективные впечатления

Несмотря на высокие цифровые показатели, личный рейтинг ведущего теста поставил китайскую модель на нижние ступени списка вместе с KGM Rexton. Главной причиной разочарования стала специфическая работа системы контроля тяги, которая оказалась слишком раздражающей при реальном управлении на пересеченной местности.

В общем зачете лидером стал Land Rover Defender, опередив устойчивые к бездорожью модели Lexus LX 600 и Nissan Patrol. В свою очередь Ford Everest занял последнее место из-за неспособности выехать на скользкий склон, что еще раз подчеркивает важность настроек электроники независимо от авторитета и стоимости бренда.

Китай авто автомобиль тест испытания Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации