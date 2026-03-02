Как проиграли признанные лидеры бездорожья Lexus GX и Toyota Land Cruiser

Внедорожник GWM Tank. Фото: autoexpert.com.au

Австралийские специалисты из портала CarExpert провели масштабное сравнение внедорожных возможностей популярных трехрядных моделей на специальном полигоне. Результаты оказались ошеломляющими, ведь относительно малоизвестный китайский внедорожник смог продемонстрировать лучшую проходимость чем японские легенды рынка в отдельных дисциплинах.

Об этом сообщил Jalopnik.

Одним из самых сложных этапов тестирования стал роликовый стенд, имитирующий полную потерю сцепления колес с поверхностью. Системы полного привода Lexus GX и Toyota Land Cruiser J300 не сумели справиться с этой задачей, тогда как китайский GWM Tank преодолел препятствие без особых усилий.

Хотя в других упражнениях японские машины показали себя достойно, именно этот успех на роликах позволил китайскому авто получить более высокий суммарный балл и опередить обоих конкурентов. Вопрос долговечности GWM Tank после пробега 160 000 км остается открытым, однако зафиксированный результат подтверждает стремительное развитие технологий Поднебесной.

Субъективные впечатления

Несмотря на высокие цифровые показатели, личный рейтинг ведущего теста поставил китайскую модель на нижние ступени списка вместе с KGM Rexton. Главной причиной разочарования стала специфическая работа системы контроля тяги, которая оказалась слишком раздражающей при реальном управлении на пересеченной местности.

В общем зачете лидером стал Land Rover Defender, опередив устойчивые к бездорожью модели Lexus LX 600 и Nissan Patrol. В свою очередь Ford Everest занял последнее место из-за неспособности выехать на скользкий склон, что еще раз подчеркивает важность настроек электроники независимо от авторитета и стоимости бренда.