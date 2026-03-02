Як програли визнані лідери бездоріжжя Lexus GX та Toyota Land Cruiser

Позашляховик GWM Tank. Фото: autoexpert.com.au

Австралійські фахівці з порталу CarExpert провели масштабне порівняння позашляхових можливостей популярних трирядних моделей на спеціальному полігоні. Результати виявилися приголомшливими, адже відносно маловідомий китайський позашляховик зміг продемонструвати кращу прохідність ніж японські легенди ринку в окремих дисциплінах.

Про це повідомив Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Річ у роликах

Одним з найскладніших етапів тестування став роликовий стенд, що імітує повну втрату зчеплення коліс з поверхнею. Системи повного приводу Lexus GX та Toyota Land Cruiser J300 не зуміли впоратися з цим завданням, тоді як китайський GWM Tank подолав перешкоду без особливих зусиль.

Хоча в інших вправах японські машини показали себе гідно, саме цей успіх на роликах дозволив китайському авто отримати вищий сумарний бал та випередити обох конкурентів. Питання довговічності GWM Tank після пробігу 160 000 км залишається відкритим, проте зафіксований результат підтверджує стрімкий розвиток технологій Піднебесної.

Також читайте:

Китайці випустили дешевий електричний клон Toyota Land Cruiser

Кращі вживані кросовери та позашляховики за 10 000 доларів

Суб'єктивні враження

Попри на високі цифрові показники, особистий рейтинг ведучого тесту поставив китайську модель на нижні щаблі списку разом з KGM Rexton. Головною причиною розчарування стала специфічна робота системи контролю тяги, яка виявилася занадто дратівливою під час реального керування на перетнутій місцевості.

У загальному заліку лідером став Land Rover Defender, випередивши стійкі до бездоріжжя моделі Lexus LX 600 та Nissan Patrol. Своєю чергою Ford Everest посів останнє місце через нездатність виїхати на слизький схил, що ще раз підкреслює важливість налаштувань електроніки незалежно від авторитету та вартості бренду.