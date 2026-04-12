Почему Ferrari запрещает покупать свои машины некоторым знаменитостям

DJ Deadmau5 перекрасил авто и сменил название на Purrari.

Владение автомобилем Ferrari предполагает строгое соблюдение этического кодекса по сохранению имиджа легендарного бренда. Компания из Маранелло тщательно отслеживает судьбу своих суперкаров и без колебаний вносит в черный список даже мировых знаменитостей. Финансовая состоятельность является лишь одним из многих условий для получения права на покупку очередной новинки от итальянского производителя.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Motor Biscuit.

Жесткие правила

Ferrari категорически запрещает любые модификации кузова или покраску без официального разрешения, особенно у сторонних ателье. Именно из-за нарушения целостности бренда Джастин Бибер потерял право покупать новые модели после тюнинга своей 458 Italia в компании West Coast Customs. Похожая участь постигла Ким Кардашьян, которая не только модифицировала свой суперкар, но и по слухам ненадлежащим образом за ним ухаживала.

Любые действия, высмеивающие или обесценивающие престиж марки, моментально приводят к санкциям со стороны производителя. DJ Deadmau5 разозлил руководство компании ярко-голубым виниловым покрытием с мультяшными героями и сменой названия на Purrari. Пэрис Хилтон также оказалась вне игры из-за розового цвета кузова и посещения на автомобиле мест, которые компания считает неподходящими для своей репутации.

Репутационные запреты

Финансовое поведение владельцев тоже подлежит строгому контролю для поддержания статуса эксклюзивности бренда на вторичном рынке. Актер Николас Кейдж попал под запрет после того, как продал свой редкий Ferrari Enzo по цене, которая была значительно ниже рыночной. Такие действия по мнению представителей марки подрывают престиж лимитированных серий и наносят ущерб рынку коллекционных машин.

Читайте также:

Неуважение к технике в публичном пространстве также становится причиной разрыва отношений с брендом. Рэпер 50 Cent вызвал возмущение в Маранелло, опубликовав видео, где он моет собственный автомобиль шампанским. Для Ferrari подобное поведение абсолютно неприемлемо, так как оно искажает философию компании и демонстрирует пренебрежительное отношение к инженерному шедевру.

