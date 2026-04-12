Чому Ferrari забороняє купувати свої машини деяким знаменитостям

DJ Deadmau5 перефарбував авто та змінив назву на Purrari. Фото: motorbiscuit.com

Володіння автомобілем Ferrari передбачає суворе дотримання етичного кодексу щодо збереження іміджу легендарного бренду. Компанія з Маранелло ретельно відстежує долю своїх суперкарів і без вагань вносить до чорного списку навіть світових знаменитостей. Фінансова спроможність є лише однією з багатьох умов для отримання права на купівлю чергової новинки від італійського виробника.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Motor Biscuit.

Жорсткі правила

Ferrari категорично забороняє будь-які модифікації кузова або фарбування без офіційного дозволу, особливо у сторонніх ательє. Саме через порушення цілісності бренду Джастін Бібер втратив право купувати нові моделі після тюнінгу своєї 458 Italia в компанії West Coast Customs. Схожа доля спіткала Кім Кардашьян, яка не лише модифікувала свій суперкар, а й за чутками неналежним чином за ним доглядала.

Будь-які дії, що висміюють або знецінюють престиж марки, моментально призводять до санкцій з боку виробника. DJ Deadmau5 розлютив керівництво компанії яскраво-блакитним вініловим покриттям з мультяшними героями та зміною назви на Purrari. Періс Хілтон також опинилася поза грою через рожевий колір кузова та відвідування на автомобілі місць, які компанія вважає невідповідними для своєї репутації.

Репутаційні заборони

Фінансова поведінка власників теж підлягає суворому контролю для підтримки статусу ексклюзивності бренду на вторинному ринку. Актор Ніколас Кейдж потрапив під заборону після того, як продав свій рідкісний Ferrari Enzo за ціною, що була значно нижчою за ринкову. Такі дії на думку представників марки підривають престиж лімітованих серій та завдають шкоди ринку колекційних машин.

Неповага до техніки у публічному просторі також стає причиною розриву стосунків із брендом. Репер 50 Cent викликав обурення в Маранелло, опублікувавши відео, де він миє власний автомобіль шампанським. Для Ferrari подібна поведінка є абсолютно неприйнятною, позаяк вона викривляє філософію компанії та демонструє зневажливе ставлення до інженерного шедевра.

