Ремонт дизельного двигателя. Фото: dieselengineking.com

Даже полностью исправный дизельный двигатель в мороз может легко завестись утром, но внезапно заглохнуть уже через несколько сотен метров пути. Чаще всего причиной такой остановки становится кристаллизация парафинов в летнем или смешанном горючем. Загустевшая масса быстро забивает топливный фильтр и полностью перекрывает подачу жидкости к форсункам.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Avtopilot.

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Кристаллизация топлива

В составе любого дизельного топлива содержатся парафины, которые при плюсовой температуре остаются жидкими и не мешают работе системы. Однако когда столбик термометра опускается ниже -5 °C, эти углеводороды начинают кристаллизоваться прямо в топливном баке. Жидкость сначала мутнеет, а затем превращается в густую массу, похожую на желе.

Топливный насос засасывает этот гель и прогоняет его к фильтру, который мгновенно забивается воском. Давление в магистрали падает до нуля, поэтому двигатель останавливается.

Утром машина успевает завестись лишь благодаря нескольким десяткам миллилитров жидкого топлива, оставшихся в системе после предыдущей поездки. Как только двигатель сжигает эти остатки, новая порция геля окончательно блокирует фильтр.

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Сезонная разница

Летнее топливо содержит больше парафинов для лучшей смазки оборудования, поэтому сохраняет текучесть только до -5 °C. Зимний дизель проходит специальную очистку и выдерживает морозы до -20 °C, а арктические сорта работают при еще более низких температурах.

Проблема возникает тогда, когда резкое похолодание наступает раньше графика перехода автозаправок на зимние сорта. Но даже после заправки зимним топливом в баке часто остается смесь с летними остатками. Из-за такого смешения топливный фильтр так же быстро забивается парафином уже при -7 °C.

Экстренная помощь

Если двигатель уже заглох на морозе, не стоит непрерывно крутить стартер в попытках завести машину. Каждый такой оборот заставляет насос работать всухую, еще сильнее уплотняет воск в фильтре и быстро разряжает аккумулятор.

Лучше всего отбуксировать автомобиль в теплый бокс или на подземную парковку на несколько часов. В тепле парафин постепенно растворится, и топливо снова станет жидким. Быстрее всего восстановить подачу топлива поможет замена топливного фильтра на новый.

После восстановления проходимости системы в бак нужно долить антигель или качественный зимний дизель. Когда двигатель запустится, ему следует дать поработать на холостых оборотах не менее десяти минут перед началом движения.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, заправляться зимним топливом стоит ещё до первых устойчивых морозов. В период резких похолоданий желательно, чтобы бак был заполнен хотя бы наполовину, ведь большой объем топлива остывает медленнее. Кроме того, в багажнике или бардачке всегда полезно возить флакон антигеля или накрывать капот тёплым одеялом на ночь, если в машине нет электроподогрева фильтра.

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