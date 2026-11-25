Ремонт дизельного двигуна. Фото: dieselengineking.com

Навіть повністю справний дизельний двигун у мороз може легко завестися вранці, але раптово заглухнути вже через кілька сотень метрів дороги. Найчастіше причиною такої зупинки стає кристалізація парафінів у літньому або змішаному пальному. Загусла маса швидко забиває паливний фільтр і повністю перекриває подачу рідини до форсунок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Avtopilot.

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Кристалізація пального

У складі будь-якого дизельного пального є парафіни, які за плюсової температури залишаються рідкими та не заважають роботі системи. Проте коли стовпчик термометра опускається нижче -5 °C, ці вуглеводні починають кристалізуватися просто у паливному баку. Рідина спочатку мутніє, а згодом перетворюється на густу масу, схожу на желе.

Паливна помпа підхоплює цей гель і жене його до фільтра, який миттєво забивається воском. Тиск у магістралі падає до нуля, тому двигун зупиняється.

Вранці машина встигає завестися лише завдяки кільком десяткам мілілітрів рідкого пального, які залишилися в системі з попередньої поїздки. Щойно мотор спалює ці залишки, свіжа порція гелю остаточно блокує фільтр.

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Літнє пальне містить більше парафінів для кращого змащування апаратури, тому зберігає текучість лише до -5 °C. Зимовий дизель проходить спеціальне очищення і витримує морози до -20 °C, а арктичні сорти працюють за ще нижчих температур.

Проблема виникає тоді, коли різке похолодання приходить раніше за графік переходу автозаправок на зимові сорти. Але навіть після заправки зимовим пальним у баку часто залишається суміш з літніми залишками. Через таке поєднання паливний фільтр так само швидко забивається парафіном вже при -7 °C.

Екстрена допомога

Якщо мотор уже заглух на холоді, не варто безперервно крутити стартер у спробах завести машину. Кожен такий оберт ганяє помпу насухо, ще сильніше ущільнює віск у фільтрі та швидко розряджає акумулятор.

Найкраще відбуксирувати автомобіль у теплий бокс або на підземний паркінг на кілька годин. У теплі парафін поступово розчиниться, і пальне знову стане рідким. Найшвидше повернути подачу пального допоможе заміна паливного фільтра на новий.

Після відновлення прохідності системи в бак потрібно долити антигель або якісний зимовий дизель. Коли двигун запуститься, йому слід дати попрацювати на холостих обертах щонайменше десять хвилин перед початком руху.

Щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, заправлятися зимовим пальним варто ще до перших стійких морозів. У період різких похолодань бажано, щоб бак був повним хоча б наполовину, адже великий об'єм пального охолоджується повільніше. Крім того, у багажнику чи бардачку завжди корисно возити флакон антигелю або накривати капот теплою ковдрою на ніч, якщо в машині немає електропідігріву фільтра.

Раніше Новини.LIVE писали, якими були дизельні двигуни Honda та чому від них відмовилися. На початку 2000-х років японський виробник створив власну лінійку надійних силових установок на важкому паливі для популярних моделей Accord, Civic та CR-V.

Також читайте, чи варто купити вживане авто з дизельним двигуном 2.0 TDI. Щоденна міська експлуатація на коротких дистанціях створює додаткові ризики для складної системи очищення вихлопу.