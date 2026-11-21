Дизель Honda i-DTEC Earth Dreams. Фото: hondanews.eu

Високообертові бензинові агрегати та ощадливі гібридні двигуни Honda добре відомі, проте в історії марки є також ціла епоха дизельних моторів. На початку 2000-х років японський виробник створив власну лінійку надійних силових установок на важкому паливі для популярних моделей Accord, Civic та CR-V. Ці витривалі й економні агрегати успішно продавалися в Європі й Азії протягом двох десятиліть. Проте посилення екологічних норм і падіння попиту змусили компанію повністю відмовитися від дизельних технологій на користь електрифікації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Фірмові агрегати

Перший власний дизель 2,2-літровий i-CTDi дебютував у 2003 році. Агрегат відповідав стандарту Євро-4, видавав 138 к.с. і 340 Нм, а його середня витрата пального становила близько 5,4 л/100 км. У 2007 році на зміну прийшла нова версія 2,2 i-DTEC стандарту Євро-5 потужністю від 147 до 178 к.с. з крутним моментом від 350 до 380 Нм.

У 2012 році в межах серії Earth Dreams з'явився компактніший 1,6-літровий дизель i-DTEC, який виявився на 45 кг легшим за попередника. Цей мотор розвивав від 118 до 158 к.с. (від 300 до 350 Нм) та споживав у моделі Civic усього 3,6 л/100 км. Завдяки викидам вуглекислого газу менш як 100 г/км автомобілі з таким двигуном мали податкові пільги в Європі.

Останньою дизельною розробкою бренду став 1,5-літровий агрегат i-DTEC, який представили у 2013 році спеціально для індійського ринку. Він видавав 100 к.с. і 201 Нм крутного моменту, а витрата пального в офіційному циклі сягала 3,65 л/100 км. Цей двигун встановлювали на компактні моделі Amaze, City, Jazz, BR-V та WR-V.

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Причини відмови

Головною причиною згортання дизельної програми стала висока вартість адаптації моторів до нових екологічних стандартів на тлі падіння глобального попиту. Після скандалу з викидами компанії Volkswagen у Європі посилили перевірки та запровадили жорсткі норми Євро-6, що вимагало дорогих систем очищення вихлопних газів. У результаті японський автовиробник оголосив про поступове припинення продажів дизельних авто на європейському ринку до 2021 року.

Схожа ситуація склалася в Індії, де після запровадження суворих екологічних вимог у 2020 та 2023 роках модернізація 1,5-літрового мотора втратила економічний сенс. За даними видання Autocar Professional, частка дизельних машин у продажах місцевого підрозділу впала з 21% до 7%, тоді як бензинові моделі перевищили 90%. На початку 2023 року завод в Індії остаточно зупинив випуск дизельних двигунів і назавжди закрив цю сторінку в історії марки.

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