Дизельный двигатель Honda i-DTEC Earth Dreams. Фото: hondanews.eu

Высокооборотистые бензиновые двигатели и экономичные гибридные двигатели Honda хорошо известны, однако в истории марки есть также целая эпоха дизельных двигателей. В начале 2000-х годов японский производитель создал собственную линейку надежных силовых установок на тяжелом топливе для популярных моделей Accord, Civic и CR-V. Эти выносливые и экономичные агрегаты успешно продавались в Европе и Азии на протяжении двух десятилетий. Однако ужесточение экологических норм и падение спроса заставили компанию полностью отказаться от дизельных технологий в пользу электрификации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Фирменные агрегаты

Первый собственный дизельный двигатель объемом 2,2 литра i-CTDi дебютировал в 2003 году. Агрегат соответствовал стандарту Евро-4, развивал 138 л.с. и 340 Нм, а его средний расход топлива составлял около 5,4 л/100 км. В 2007 году на смену ему пришла новая версия 2,2 i-DTEC, соответствующая стандарту Евро-5, мощностью от 147 до 178 к.с. и крутящим моментом от 350 до 380 Нм.

В 2012 году в рамках серии Earth Dreams появился более компактный 1,6-литровый дизельный двигатель i-DTEC, который оказался на 45 кг легче предшественника. Этот двигатель развивал мощность от 118 до 158 л.с. (крутящий момент от 300 до 350 Нм) и расходовал в модели Civic всего 3,6 л/100 км. Благодаря выбросам углекислого газа менее 100 г/км автомобили с таким двигателем пользовались налоговыми льготами в Европе.

Последней дизельной разработкой бренда стал 1,5-литровый агрегат i-DTEC, представленный в 2013 году специально для индийского рынка. Он развивал 100 л.с. и 201 Нм крутящего момента, а расход топлива в официальном цикле достигал 3,65 л/100 км. Этот двигатель устанавливался на компактные модели Amaze, City, Jazz, BR-V и WR-V.

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Причины отказа

Главной причиной свертывания дизельной программы стала высокая стоимость адаптации двигателей к новым экологическим стандартам на фоне падения глобального спроса. После скандала с выбросами компании Volkswagen в Европе усилили проверки и ввели жесткие нормы Евро-6, что потребовало установки дорогостоящих систем очистки выхлопных газов. В результате японский автопроизводитель объявил о постепенном прекращении продаж дизельных автомобилей на европейском рынке к 2021 году.

Аналогичная ситуация сложилась в Индии, где после введения строгих экологических требований в 2020 и 2023 годах модернизация 1,5-литрового двигателя утратила экономический смысл. По данным издания Autocar Professional, доля дизельных автомобилей в продажах местного подразделения упала с 21% до 7%, тогда как доля бензиновых моделей превысила 90%. В начале 2023 года завод в Индии окончательно прекратил выпуск дизельных двигателей и навсегда закрыл эту страницу в истории марки.

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