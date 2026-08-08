Атмосферные двигатели Honda в 2026 году: какие модели их сохранили

Honda CR-V TrailSport 2026 года. Фото: netcarshow.com

На фоне общего спроса на турбированные двигатели японский автопроизводитель Honda продолжает активно использовать надежные атмосферные двигатели. Многие покупатели выбирают именно эти силовые агрегаты за их простоту, долговечность и высокую ремонтопригодность. Атмосферники доступны как в классическом бензиновом исполнении, так и в составе современных гибридных установок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Базовые модели

Популярная Honda Civicв в кузовах седан и хэтчбек в базовых версиях оснащается 2-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором, обеспечивая отличную экономичность и просторный салон по доступной цене.

Компактный кроссовер Honda HR-V получает тот же 2-литровый двигатель, но с немного увеличенной мощностью до 158 л.с. Модель отличается высоким уровнем безопасности и простотой выбора, ведь этот атмосферный двигатель является единым для всех её модификаций.

Мощные варианты

Для любителей более крупных автомобилей предлагается 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 285 л.с. Его устанавливают на большой 3-рядный кроссовер Honda Pilot, где он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и способен буксировать прицеп массой до 2268 кг.

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Тот же надежный 3,5-литровый V6 применяется еще на трех классических моделях бренда. Минивэн Honda Odyssey и пикап Honda Ridgeline получают версию двигателя мощностью 280 л.с., а 2-рядный кроссовер Honda Passport имеет мощность 285 л.с. Все эти автомобили привлекают высокой выносливостью бензинового двигателя на подъемах и при тяжелой нагрузке.

Атмосферные гибриды

Отдельную группу составляют гибридные модели бренда, в которых бензиновую часть также выполняет 2-литровый атмосферный двигатель. В гибридных Honda Civic Hybrid и Honda Prelude эта система развивает 200 л.с., а в кроссовере Honda CR-V Hybrid и седане Honda Accord Hybrid мощность достигает 204 л.с. Благодаря работе с электродвигателями такие автомобили обеспечивают плавный разгон и минимальный расход топлива.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Toyota и Honda уступили по надежности в рейтинге кроссоверов. Американское агентство JD Power опубликовало результаты нового исследования надежности транспортных средств.

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