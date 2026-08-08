Атмосферні двигуни Honda у 2026 році: які моделі їх зберегли

Honda CR-V TrailSport 2026 року. Фото: netcarshow.com

На тлі загального попиту на турбовані мотори японський автовиробник Honda продовжує активно використовувати надійні атмосферні двигуни. Багато покупців обирають саме ці силові агрегати за їхню простоту, ресурсомісткість та високу ремонтопридатність. Атмосферники доступні як у класичному бензиновому виконанні, так й у складі сучасних гібридних установок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Базові моделі

Популярна Honda Civic у кузовах седан та хетчбек у початкових версіях оснащується 2-літровим 4-циліндровим атмосферником потужністю 150 к.с. Двигун працює разом з варіатором, пропонуючи чудову економічність та простір у салоні за доступною ціною.

Компактний кросовер Honda HR-V отримує той самий 2-літровий мотор, але з трохи збільшеною віддачею до 158 к.с. Модель вирізняється високим рівнем безпеки та простотою вибору, адже цей атмосферний двигун є єдиним для всіх її модифікацій.

Потужні варіанти

Для любителів більших машин пропонується 3,5-літровий атмосферний V6 потужністю 285 к.с. Його встановлюють на великий 3-рядний кросовер Honda Pilot, де він працює в парі з 10-ступеневим автоматом і здатний буксирувати причіп масою до 2268 кг.

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Той самий надійний 3,5-літровий V6 застосовується ще на трьох класичних моделях бренду. Мінівен Honda Odyssey та пікап Honda Ridgeline отримують версію мотора на 280 к.с., а 2-рядний кросовер Honda Passport має віддачу у 285 к.с. Усі ці машини приваблюють високою витривалістю бензинового двигуна на підйомах та з важким навантаженням.

Атмосфера гібридів

Окрему групу складають гібридні моделі бренду, де бензинову частину також виконує 2-літровий атмосферний мотор. У гібридних Honda Civic Hybrid та Honda Prelude ця система видає 200 к.с., а на кросовері Honda CR-V Hybrid та седані Honda Accord Hybrid потужність сягає 204 к.с. Завдяки роботі з електромоторами такі авто забезпечують плавний розгін та мінімальну витрату пального.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Toyota та Honda поступилися надійністю у рейтингу кросоверів. Американське агентство JD Power опублікувало результати нового дослідження надійності транспортних засобів.

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