Названі найдовговічніші моделі Honda з пробігом

Honda HR-V 2022 року. Фото: netcarshow.com

Японська марка Honda завоювала світову репутацію виробника надійних транспортних засобів. Сучасні дослідження JD Power, які оцінюють якість машин безпосередньо власниками, підтверджують високий статус бренду. На вторинному ринку існує кілька справжніх автомобілів-марафонів цієї марки, які здатні безпроблемно служити протягом багатьох років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Вічна класика

Седан Honda Accord залишається незмінним лідером споживацьких симпатій, а моделі, випущені з 2009 по 2017 рік, отримали найвищу експертну оцінку надійності. Також екземпляри восьмого покоління, що випускалися у період з 2008 по 2012 рік, чудово зберігають залишкову вартість і є гарним вибором для обмеженого бюджету. Машини пропонувалися в кузовах седан чи купе та оснащувалися витривалими 4- або 6-циліндровими бензиновими моторами. Наступна дев'ята генерація, яка сходила з конвеєра у 2013–2017 роках, стала дещо компактнішою зовні, але отримала значно більше простору в салоні та сучасну медіасистему HondaLink.

Гарні результати демонструє компактний хетчбек та седан Honda Civic, випущені у 2021–2025 роках. Останні роки десятого покоління отримали відзнаку за чудовий баланс динаміки та ощадливості, де базовий атмосферний мотор або 1,5-літровий турбодвигун потужністю 180 к.с. працюють без серйозних технічних нарікань.

Справжньою знахідкою для економних водіїв є компактний хетчбек Honda Fit. Експерти радять звернути увагу на моделі 2007–2009, 2011–2013, 2017 та 2019 років випуску. Перше та друге покоління цієї моделі заслужили культовий статус завдяки феноменальній стійкості до зносу, надзвичайно просторому салону для таких габаритів та унікальній системі трансформації задніх крісел Magic Seat.

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Популярні кросовери

Компактний кросовер Honda CR-V вважається одним з найпродаваніших представників свого класу, а зразкову витривалість підтвердили екземпляри 2007–2014, 2016, 2024 та 2025 років випуску. Дані iSeeCars свідчать, що цей автомобіль має високий показник у 30,3% шансу безперешкодно подолати відмітку в 320 000 км пробігу без капітального ремонту. Третє покоління моделі оснащувалося простим 2,4-літровим атмосферником потужністю 166 к.с.

Сучасні генерації кросовера, оновлені у 2023 році, пропонують покупцям на вибір ефективний 1,5-літровий турбомотор на 190 к.с. або технологічну 200-сильну гібридну установку з робочим об'ємом 2 л.

Молодший компактний кросовер Honda HR-V, випущений після 2021 року, повністю позбувся ранніх проблем з безступеневим варіатором CVT. Моделі другої генерації, які виробляються у 2026 році, оснащуються надійним 2-літровим двигуном потужністю 158 к.с. та виділяються високою ліквідністю на ринку.

Справжнім пам'ятником інженерної сміливості став кутастий та харизматичний кросовер Honda Element. Експерти радять шукати доглянуті екземпляри 2008, 2010 та 2011 років випуску, які мають унікальні двійчасті двері без центральної стійки. Машина оснащена системою повного приводу та невибагливим 4-циліндровим мотором потужністю 160–166 к.с., який фактично не має виражених слабких місць.

Практичний мінівен

Для великих родин ідеальним та довговічним супутником залишається великий мінівен Honda Odyssey. Експерти особливо виділяють моделі 2012 та 2015 років випуску. Четверта генерація отримала фірмовий дизайн бокового скла та потужний 3,5-літровий двигун V6 на 248 к.с. Автомобіль славиться зручною системою трансформації крісел другого та третього рядів під назвою Magic Seat.

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