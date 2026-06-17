Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Названы самые долговечные модели Honda с пробегом

Названы самые долговечные модели Honda с пробегом

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 13:50
Названы самые долговечные модели Honda с пробегом
Honda HR-V 2022 года. Фото: netcarshow.com

Японский бренд Honda завоевал мировую репутацию производителя надежных транспортных средств. Современные исследования JD Power, в которых качество автомобилей оценивается непосредственно их владельцами, подтверждают высокий статус бренда. На вторичном рынке представлено несколько настоящих автомобилей-марафонцев этой марки, способных беспроблемно служить на протяжении многих лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Вечная классика

Седан Honda Accord остается неизменным лидером потребительских симпатий, а модели, выпущенные с 2009 по 2017 год, получили наивысшую экспертную оценку надежности. Кроме того, автомобили восьмого поколения, выпускавшиеся в период с 2008 по 2012 год, отлично сохраняют остаточную стоимость и являются хорошим выбором для ограниченного бюджета. Автомобили предлагались в кузовах седан или купе и оснащались надежными 4- или 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Следующее, девятое поколение, сходившее с конвейера в 2013–2017 годах, стало несколько компактнее снаружи, но получило значительно больше пространства в салоне и современную медиасистему HondaLink.

Хорошие результаты демонстрируют компактный хэтчбек и седан Honda Civic, выпущенные в 2021–2025 годах. Последние модели десятого поколения получили признание за превосходный баланс динамики и экономичности, при этом базовый атмосферный двигатель или 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 180 к.с. работают без серьезных технических нареканий.

Настоящей находкой для экономных водителей является компактный хэтчбек Honda Fit. Эксперты советуют обратить внимание на модели 2007–2009, 2011–2013, 2017 и 2019 годов выпуска. Первое и второе поколения этой модели заслужили культовый статус благодаря феноменальной износостойкости, чрезвычайно просторному салону для таких габаритов и уникальной системе трансформации задних сидений Magic Seat.

Читайте также:

Популярные кроссоверы

Компактный кроссовер Honda CR-V считается одним из самых продаваемых представителей своего класса, а образцовую выносливость подтвердили экземпляры 2007–2014, 2016, 2024 и 2025 годов выпуска. Данные iSeeCars свидетельствуют, что у этого автомобиля высокий показатель — 30,3 % шанса беспрепятственно преодолеть отметку в 320 000 км пробега без капитального ремонта. Третье поколение модели оснащалось простым 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 166 к.с.

Современные версии кроссовера, обновленные в 2023 году, предлагают покупателям на выбор эффективный 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 к.с. или технологичную 200-сильную гибридную установку с рабочим объемом 2 л.

Младший компактный кроссовер Honda HR-V, выпущенный после 2021 года, полностью избавился от ранних проблем с бесступенчатым вариатором CVT. Модели второго поколения, выпускаемые в 2026 году, оснащаются надежным 2-литровым двигателем мощностью 158 к.с. и отличаются высокой ликвидностью на рынке.

Настоящим памятником инженерной смелости стал угловатый и харизматичный кроссовер Honda Element. Эксперты советуют искать ухоженные экземпляры 2008, 2010 и 2011 годов выпуска, которые имеют уникальные двойные двери без центральной стойки. Машина оснащена системой полного привода и неприхотливым 4-цилиндровым двигателем мощностью 160–166 л.с., который фактически не имеет выраженных слабых мест.

Практичный минивэн

Для больших семей идеальным и долговечным спутником остается большой минивэн Honda Odyssey. Эксперты особо выделяют модели 2012 и 2015 годов выпуска. Четвертое поколение получило фирменный дизайн боковых стекол и мощный 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 248 к.с. Автомобиль славится удобной системой трансформации сидений второго и третьего рядов под названием Magic Seat.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших 10-летних автомобилях для покупки прямо сейчас. Они отличаются высокой надежностью, проверенной временем конструкцией и разумной стоимостью владения.

Также читайте об одном из худших двигателей Honda всех времен. 1,5-литровый турбированный мотор серии L, который с 2017 года устанавливается на Civic Si, несмотря на хорошую мощность, продемонстрировал ряд критических конструктивных просчетов.

рейтинг Honda кроссовер минивен седан хэтчбек
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации