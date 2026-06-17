Названы самые долговечные модели Honda с пробегом

Honda HR-V 2022 года. Фото: netcarshow.com

Японский бренд Honda завоевал мировую репутацию производителя надежных транспортных средств. Современные исследования JD Power, в которых качество автомобилей оценивается непосредственно их владельцами, подтверждают высокий статус бренда. На вторичном рынке представлено несколько настоящих автомобилей-марафонцев этой марки, способных беспроблемно служить на протяжении многих лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Вечная классика

Седан Honda Accord остается неизменным лидером потребительских симпатий, а модели, выпущенные с 2009 по 2017 год, получили наивысшую экспертную оценку надежности. Кроме того, автомобили восьмого поколения, выпускавшиеся в период с 2008 по 2012 год, отлично сохраняют остаточную стоимость и являются хорошим выбором для ограниченного бюджета. Автомобили предлагались в кузовах седан или купе и оснащались надежными 4- или 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Следующее, девятое поколение, сходившее с конвейера в 2013–2017 годах, стало несколько компактнее снаружи, но получило значительно больше пространства в салоне и современную медиасистему HondaLink.

Хорошие результаты демонстрируют компактный хэтчбек и седан Honda Civic, выпущенные в 2021–2025 годах. Последние модели десятого поколения получили признание за превосходный баланс динамики и экономичности, при этом базовый атмосферный двигатель или 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 180 к.с. работают без серьезных технических нареканий.

Настоящей находкой для экономных водителей является компактный хэтчбек Honda Fit. Эксперты советуют обратить внимание на модели 2007–2009, 2011–2013, 2017 и 2019 годов выпуска. Первое и второе поколения этой модели заслужили культовый статус благодаря феноменальной износостойкости, чрезвычайно просторному салону для таких габаритов и уникальной системе трансформации задних сидений Magic Seat.

Читайте также:

Популярные кроссоверы

Компактный кроссовер Honda CR-V считается одним из самых продаваемых представителей своего класса, а образцовую выносливость подтвердили экземпляры 2007–2014, 2016, 2024 и 2025 годов выпуска. Данные iSeeCars свидетельствуют, что у этого автомобиля высокий показатель — 30,3 % шанса беспрепятственно преодолеть отметку в 320 000 км пробега без капитального ремонта. Третье поколение модели оснащалось простым 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 166 к.с.

Современные версии кроссовера, обновленные в 2023 году, предлагают покупателям на выбор эффективный 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 к.с. или технологичную 200-сильную гибридную установку с рабочим объемом 2 л.

Младший компактный кроссовер Honda HR-V, выпущенный после 2021 года, полностью избавился от ранних проблем с бесступенчатым вариатором CVT. Модели второго поколения, выпускаемые в 2026 году, оснащаются надежным 2-литровым двигателем мощностью 158 к.с. и отличаются высокой ликвидностью на рынке.

Настоящим памятником инженерной смелости стал угловатый и харизматичный кроссовер Honda Element. Эксперты советуют искать ухоженные экземпляры 2008, 2010 и 2011 годов выпуска, которые имеют уникальные двойные двери без центральной стойки. Машина оснащена системой полного привода и неприхотливым 4-цилиндровым двигателем мощностью 160–166 л.с., который фактически не имеет выраженных слабых мест.

Практичный минивэн

Для больших семей идеальным и долговечным спутником остается большой минивэн Honda Odyssey. Эксперты особо выделяют модели 2012 и 2015 годов выпуска. Четвертое поколение получило фирменный дизайн боковых стекол и мощный 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 248 к.с. Автомобиль славится удобной системой трансформации сидений второго и третьего рядов под названием Magic Seat.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших 10-летних автомобилях для покупки прямо сейчас. Они отличаются высокой надежностью, проверенной временем конструкцией и разумной стоимостью владения.

Также читайте об одном из худших двигателей Honda всех времен. 1,5-литровый турбированный мотор серии L, который с 2017 года устанавливается на Civic Si, несмотря на хорошую мощность, продемонстрировал ряд критических конструктивных просчетов.