Почему дизельные авто с пробегом дешевеют в Украине

Почему дизельные авто с пробегом дешевеют в Украине

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 15:20
В Украине дешевеют дизельные автомобили с пробегом
Подержанные автомобили. Фото: 24tv.ua

На вторичном авторынке Украины наблюдается четкое ценовое распределение. Стоимость технологических и экономичных авто продолжает расти, но традиционные машины с двигателями внутреннего сгорания становятся все более доступными.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

Дизель и ГБО

В ноябре 2024 года средняя цена дизельного легкового автомобиля составляла 7900 долларов. За 12 месяцев она плавно снизилась до 7000 долларов (-11%). Это больше свидетельствует не о снижении спроса, а о наполнении рынка более старыми и доступными дизелями из Европы, которые тянут среднюю цену вниз.

Ощутимо падение в сегменте автомобилей с ГБО (автогаз/бензин). В течение года средняя цена с 3700 долларов опустилась до 3000 долларов (-19%). Сегодня машина с газом — это самый бюджетный способ передвижения, и цены на авто это подтверждают.

Середні ціни на вживані авто в Україні у 2025 році
Инфографика: eauto.org.ua

Стабильный бензин

Бензиновые авто демонстрируют устойчивость. Год начался со средней цены 6700 долларов, в феврале она снизилась до 6000, но к ноябрю 2025 года стоимость почти вернулась к начальному уровню — 6650 долларов. Бензиновые авто остаются понятным и прогнозируемым выбором для большинства.

Партия гибридов

В сегменте гибридных автомобилей средняя цена в начале года стартовала с 16 500 долларов, к сентябрю цена выросла до 20 000 долларов, а в ноябре упала до 19 100 долларов.

Причиной волатильности является мизерная доля рынка гибридов (около 2%) и нестабильность предложения. Когда машин продается мало, то любое изменение в структуре объявлений резко меняет картину. Стоит завезти партию свежих гибридных кроссоверов (2020+ годов), как сразу средняя цена летит вверх. После их продажи на рынке остаются старые Prius, поэтому цены снова опускаются вниз.

Последняя электричка

Сегмент электромобилей демонстрирует интересную динамику. Обычно, после насыщения рынка и роста конкуренции цены должны снизиться. Но после весеннего спада средней стоимости до 15 800 долларов, цены медленно пошли вверх, достигнув к ноябрю отметки 17 000 долларов. Дело в том, что с 2026 года вернется НДС на импортируемые электромобили, поэтому стоимость имеющихся в Украине электрокаров уже сейчас начинает подтягиваться к будущим реалиям.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
