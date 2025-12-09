В Україні дешевшають дизельні автомобілі з пробігом

Вживані автомобілі. Фото: 24tv.ua

На вторинному авторинку України спостерігається чіткий ціновий розподіл. Вартість технологічних та економічних авто продовжує зростати, але традиційні машини з двигунами внутрішнього згоряння стають дедалі доступнішими.

Про це написав Інституту досліджень авторинку.

Реклама

Читайте також:

Дизель та ГБО

У листопаді 2024 року середня ціна дизельного легкового автомобіля становила 7900 доларів. За 12 місяців вона плавно знизилася до 7000 доларів (-11%). Це більше свідчить не про зниження попиту, а про наповнення ринку старішими та доступнішими дизелями з Європи, які тягнуть середню ціну вниз.

Відчутніше падіння у сегменті автомобілів з ГБО (автогаз/бензин). Протягом року середня ціна з 3700 доларів опустилася до 3000 доларів (-19%). Сьогодні машина з газом — це найбюджетніший спосіб пересування, й ціни на авто це підтверджують.

Інфографіка: eauto.org.ua

Стабільний бензин

Бензинові авто демонструють стійкість. Рік почався з середньої ціни 6700 доларів, у лютому вона знизилася до 6000, але до листопада 2025 року вартість майже повернулася до початкового рівня — 6650 доларів. Бензинові авто залишаються зрозумілим та прогнозованим вибором для більшості.

Також читайте:

Найнадійніші автомобілі після 10 років пробігу

Популярні вживані авто, які варто оминати, щоб зберегти гаманець

Партія гібридів

У сегменті гібридних автомобілів середня ціна на початку року стартувала з 16 500 доларів, до вересня ціна виросла до 20 000 доларів, а у листопаді впала до 19 100 доларів.

Причиною волатильності є мізерна частка ринку гібридів (близько 2%) та нестабільність пропозиції. Коли машин продається мало, то будь-яка зміна в структурі оголошень різко змінює картину. Варто завезти партію свіжих гібридних кросоверів (2020+ років), як одразу середня ціна летить вгору. Після їх продажу на ринку залишаються старі Prius, тож ціни знову опускаються вниз.

Остання електричка

Сегмент електромобілів демонструє цікаву динаміку. Зазвичай, після насичення ринку та зростанні конкуренції ціни мають знизитися. Але після весняного спаду середньої вартості до 15 800 доларів, ціни повільно пішли вгору, досягнувши до листопада позначки 17 000 доларів. Річ у тім, що з 2026 року повернеться ПДВ на імпортовані електромобілі, тому вартість наявних в Україні електрокарів вже зараз починає підтягуватися до майбутніх реалій.