Ford F-150 Raptor R 2024 года. Фото: caranddriver.com

Японский родстер Mazda MX-5 Miata считается признанным эталоном среди легких спортивных автомобилей. Его двигатель мощностью 181 л.с. разгоняет кузов весом около 1130 кг до 100 км/ч за 5,5 секунды. Однако на рынке существует немало массивных пикапов, которые легко обгоняют этот родстер на прямом участке дороги. Среди них как бензиновые легенды с мощными двигателями, так и ультрасовременные электрогрузовики.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Бензиновые монстры

Настоящим прорывом в своё время стал культовый GMC Syclone 1991 года выпуска, созданный на базе скромного Sonoma. Под его капотом работал 4,3-литровый турбодвигатель V6 с промежуточным охлаждением мощностью 280 л.с. Благодаря системе полного привода от минивэна GMC Safari и автоматической коробке 4L60 этот пикап разгонялся до 100 км/ч за 5,3 секунды. В легендарном сравнительном тесте издания Car and Driver он оказался быстрее суперкара Ferrari 348ts, но мог перевозить в кузове лишь 226 кг груза.

Высокую динамику демонстрировал Dodge Ram SRT-10, выпускавшийся в середине 2000-х годов. Этот пикап получил огромный 8,3-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 500 л.с. непосредственно от суперкара Viper. Огромный грузовик массой более 2,2 т разгонялся до сотни за 4,9 секунды, хотя потреблял огромное количество топлива и имел очень жесткую подвеску.

Компания Toyota также предлагала покупателям специальную версию Tundra TRD с наддувным 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 504 л.с. Нагнетатель Eaton и двойная выхлопная система стоили дополнительные 7000 долларов, но позволяли тяжелой машине разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды. Это делало японский пикап быстрее, чем тогдашние спортивные купе Ford Mustang GT и Audi S5.

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Современный Ram 1500 пятого поколения сделал ставку на новый рядный 6-цилиндровый турбодвигатель Hurricane вместо классического V8 HEMI. Мощная версия High Output развивает 540 л.с. и 706 Нм крутящего момента, что позволяет полноразмерному рамному пикапу разгоняться до 100 км/ч за 4,2 секунды. Даже базовая версия этого же двигателя мощностью 420 л.с. разгоняется до сотни за 4,9 секунды, легко оставляя позади спортивный родстер Mazda.

Экстремальный Ram 1500 TRX создан для максимальной динамики на любом покрытии. Его 6,2-литровый компрессорный двигатель Hellcat V8 развивает 702 л.с. и 881 Нм, а в обновленных модификациях мощность выросла до 777 л.с. Несмотря на массивные внедорожные шины и расширенную колею, этот монстр разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Культовый внедорожный пикап Ford F-150 Raptor R оснащается 5,2-литровым V8 мощностью 720 л.с. Тяжелая машина массой 2,7 т благодаря огромному запасу тяги разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды. Это делает его одним из самых быстрых бензиновых пикапов в истории, который почти достигает показателей легендарного суперкара McLaren F1.

Электрические гиганты

Электрическая эра вывела динамику рамных грузовиков на совершенно новый уровень. Серийный Ford F-150 Lightning весом более 3 т благодаря 2-моторной силовой установке и мгновенному крутящему моменту разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. Автомобиль получил множество наград от журналистов за сохранение практичности классического пикапа серии F-150.

Еще быстрее оказался футуристический GMC Hummer EV с 3-моторной силовой установкой 3X. Несмотря на гигантскую массу более 4 т, пикап мощностью 1000 л.с. разгоняется до сотни за 3,1 секунды в реальных испытаниях. Заявлениям производителя о разгоне за 2,8 секунды для обновленной версии 2027 года ещё предстоит пройти независимые тесты.

Абсолютными лидерами по скорости разгона остаются новейшие электрические пикапы с несколькими двигателями. Полноприводный Tesla Cybertruck в топовой трехмоторной версии Cyberbeast мощностью 845 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды благодаря продуманной аэродинамике и кузову из пуленепробиваемого металла.

Его главный конкурент Rivian R1T Quad с четырьмя независимыми электродвигателями общей мощностью 1025 л.с. выполняет эту же задачу за 2,5 секунды. Электронная система регулирования тяги на каждом колесе позволяет этому роскошному пикапу уверенно обгонять суперкары даже на скользком покрытии или грунтовой дороге.

Ранее Новини.LIVE писали о ТОП-5 рамных пикапов в Украине, которые стоит купить прямо сейчас. Производители научились смягчать жесткую ходовую, существенно улучшили шумоизоляцию и наделили эти машины точной управляемостью.

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