Ford F-150 Raptor R 2024 року. Фото: caranddriver.com

Японський родстер Mazda MX-5 Miata вважається визнаним еталоном серед легких спортивних авто. Його мотор на 181 к.с. розганяє кузов вагою близько 1130 кг до 100 км/год за 5,5 секунди. Проте на ринку існує чимало масивних пікапів, які легко обганяють цей родстер на прямій ділянці дороги. Серед них як бензинові легенди з потужними моторами, так і надсучасні електричні вантажівки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Бензинові монстри

Справжнім проривом свого часу став культовий GMC Syclone 1991 року випуску, створений на базі скромного Sonoma. Під його капотом працював 4,3-літровий турбодвигун V6 з проміжним охолодженням на 280 к.с. Завдяки системі повного приводу від мінівена GMC Safari та автоматичній коробці 4L60 цей пікап набирав 100 км/год за 5,3 секунди. У легендарному порівняльному тесті видання Car and Driver він виявився швидшим за суперкар Ferrari 348ts, але міг перевозити у кузові лише 226 кг вантажу.

Високу динаміку демонстрував Dodge Ram SRT-10, який випускався у середині 2000-х років. Цей пікап отримав величезний 8,3-літровий атмосферний двигун V10 на 500 к.с. безпосередньо від суперкара Viper. Величезна вантажівка масою понад 2,2 т розганялася до сотні за 4,9 секунди, хоча споживала величезну кількість пального і мала дуже жорстку підвіску.

Компанія Toyota також пропонувала покупцям особливий варіант Tundra TRD з компресорним 5,7-літровим V8 на 504 к.с. Нагнітач Eaton та подвійна вихлопна система коштували додаткові 7000 доларів, але дозволяли важкій машині розганятися до 100 км/год за 4,4 секунди. Це робило японську вантажівку швидшою за тогочасні спортивні купе Ford Mustang GT та Audi S5.

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Сучасний Ram 1500 п'ятого покоління зробив ставку на новий рядний 6-циліндровий турбомотор Hurricane замість класичного V8 HEMI. Потужна версія High Output розвиває 540 к.с. і 706 Нм крутного моменту, що дозволяє повнорозмірному рамному пікапу розганятися до 100 км/год за 4,2 секунди. Навіть базова версія цього ж двигуна на 420 к.с. розмінює сотню за 4,9 секунди, легко залишаючи позаду спортивний родстер Mazda.

Екстремальний Ram 1500 TRX створений для максимальної динаміки на будь-якому покритті. Його 6,2-літровий компресорний двигун Hellcat V8 видає 702 к.с. та 881 Нм, а в оновлених модифікаціях потужність зросла до 777 к.с. Попри масивні позашляхові шини та розширену колію, цей монстр стріляє до 100 км/год за 3,7 секунди.

Культовий позашляховий пікап Ford F-150 Raptor R оснащується 5,2-літровим V8 потужністю 720 к.с. Важка машини масою 2,7 т завдяки величезному запасу тяги розганяється до 100 км/год за 3,6 секунди. Це робить його одним з найшвидших бензинових пікапів у історії, який майже досягає показників легендарного суперкара McLaren F1.

Електричні гіганти

Електрична ера вивела динаміку рамних вантажівок на абсолютно новий рівень. Серійний Ford F-150 Lightning вагою понад 3 т завдяки 2-моторній силовій установці та миттєвому крутному моменту набирає 100 км/год за 3,8 секунди. Автомобіль здобув безліч нагород від журналістів за збереження практичності класичного пікапа серії F-150.

Ще швидшим виявився футуристичний GMC Hummer EV з 3-моторною силовою установкою 3X. Попри гігантську масу понад 4 т, пікап потужністю 1000 к.с. вистрілює до сотні за 3,1 секунди в реальних випробуваннях. Заявам виробника про розгін за 2,8 секунди для оновленого випуску 2027 року ще належить пройти незалежні тести.

Абсолютними лідерами за швидкістю розгону залишаються найновіші електричні пікапи з кількома моторами. Повнопривідний Tesla Cybertruck у топовій тримоторній версії Cyberbeast на 845 к.с. досягає 100 км/год за 2,6 секунди завдяки продуманій аеродинаміці та кузову з куленепробивного металу.

Його головний конкурент Rivian R1T Quad з чотирма незалежними електромоторами загальною потужністю 1025 к.с. виконує цю ж вправу за 2,5 секунди. Електронна система регулювання тяги на кожному колесі дозволяє цьому розкішному пікапу впевнено обганяти суперкари навіть на слизькому покритті або ґрунтовій дорозі.

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