ПДД тест для внимательных — какая траектория движения разрешена

Коварный тест по ПДД — какая траектория движения разрешена
Задача на знание общих положений ПДД и дорожных знаков. По какой траектории может заехать на АЗС водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории запрещены.
- Обе траектории разрешены.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля прозевал поворот направо на АЗС. Теперь ему предлагается два варианта: развернуться и повернуть налево на заправку (А), или проехать задним ходом, а затем повернуть направо (Б).
Согласно пункту 10.10 ПДД, на перекрестках движение задним ходом запрещается. Но в этом случае перекрестка нет, о чем свидетельствуют дорожные знаки 6.7.5 "Автозаправочные и электрозарядные станции" и 5.34 "Жилищная зона".
Читаем пункт 1.10 ПДД :
"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".
Также на участке дороги установлен знак 4.1 "Движение прямо". Он позволяет движение только прямо. То есть развернуться в этом месте водитель не может.
Но знак не запрещает поворот направо для заезда в прилегающие территории, а также движение задним ходом.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Кто из водителей имеет преимущество на дороге у автозаправочной станции?
- Кто оставит спорный участок дороги последним рядом с жилой зоной?
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