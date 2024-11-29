ПДД тест для внимательных — какая траектория движения разрешена

Какая траектория разрешена? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача на знание общих положений ПДД и дорожных знаков. По какой траектории может заехать на АЗС водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Читайте также:

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории запрещены. Обе траектории разрешены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля прозевал поворот направо на АЗС. Теперь ему предлагается два варианта: развернуться и повернуть налево на заправку (А), или проехать задним ходом, а затем повернуть направо (Б).

Согласно пункту 10.10 ПДД, на перекрестках движение задним ходом запрещается. Но в этом случае перекрестка нет, о чем свидетельствуют дорожные знаки 6.7.5 "Автозаправочные и электрозарядные станции" и 5.34 "Жилищная зона".

Читаем пункт 1.10 ПДД :

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".

Также на участке дороги установлен знак 4.1 "Движение прямо". Он позволяет движение только прямо. То есть развернуться в этом месте водитель не может.

Но знак не запрещает поворот направо для заезда в прилегающие территории, а также движение задним ходом.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД: