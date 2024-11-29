ПДР тест для уважних — яка траєкторія руху дозволена

Підступний тест з ПДР — яка траєкторія руху дозволена
Задача на знання загальних положень ПДР та дорожніх знаків. За якою траєкторією може заїхати на АЗС водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії заборонені.
- Обидві траєкторії дозволені.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля проґавив поворот праворуч на АЗС. Тепер йому пропонується два варіанти: розвернутися та повернути ліворуч на заправку (А), або проїхати заднім ходом, а потім повернути праворуч (Б).
Згідно з пунктом 10.10 ПДР, на перехрестях рух заднім ходом забороняється. Але в цьому випадку перехрестя немає, про що свідчать дорожні знаки 6.7.5 "Автозаправні та електрозарядні станції" та 5.34 "Житлова зона".
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".
Також на ділянці дороги встановлений знак 4.1 "Рух прямо". Він дозволяє рух лише прямо, тобто розвернутися в цьому місці водій не може.
Але знак не забороняє поворот праворуч для заїзду до прилеглих територій, а також рух заднім ходом.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
- Хто з водіїв має перевагу на дорозі біля автозаправної станції?
- Хто залишить спірну ділянку дороги останнім поруч з житловою зоною?
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