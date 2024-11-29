ПДР тест для уважних — яка траєкторія руху дозволена

Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача на знання загальних положень ПДР та дорожніх знаків. За якою траєкторією може заїхати на АЗС водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії заборонені. Обидві траєкторії дозволені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля проґавив поворот праворуч на АЗС. Тепер йому пропонується два варіанти: розвернутися та повернути ліворуч на заправку (А), або проїхати заднім ходом, а потім повернути праворуч (Б).

Згідно з пунктом 10.10 ПДР, на перехрестях рух заднім ходом забороняється. Але в цьому випадку перехрестя немає, про що свідчать дорожні знаки 6.7.5 "Автозаправні та електрозарядні станції" та 5.34 "Житлова зона".

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Також на ділянці дороги встановлений знак 4.1 "Рух прямо". Він дозволяє рух лише прямо, тобто розвернутися в цьому місці водій не може.

Але знак не забороняє поворот праворуч для заїзду до прилеглих територій, а також рух заднім ходом.

Правильна відповідь №2

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