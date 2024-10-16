Тест с ПДД на внимательность — может ли легковушка объехать грузовик

Можно объехать? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по теме проезда пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Может ли водитель легковушки объехать грузовик возле пешеходного перехода в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Не может. Не может, если грузовик притормозит перед пешеходным переходом. Может.

Разбор задачи

Грузовой автомобиль тормозит перед пешеходным переходом. Сзади к нему приближается легковушка и намерена ее объехать.

Обгон на пешеходном переходе запрещен согласно пункту 14.6 ПДД. Но оба автомобиля находятся на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5. "Дорога с односторонним движением".





В таком случае маневр водителя красной машины не считается обгоном, он просто перестраивается в левую полосу.

Читаем пункт 18.4 ПДД:

"Если перед нерегулируемым пешеходным переходом уменьшает скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, двигающиеся по соседним полосам, должны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и могут продолжить (восстановить) движение лишь убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность".

Пешеходов на перекрестке не видно, поэтому водитель легковушки может спокойно двигаться дальше. Зачем притормаживал перед переходом водитель грузовика остается загадкой.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали решить сложный случай на круговом перекрестке. Также спрашивали, разрешен ли обгон на загородной второстепенной дороге.