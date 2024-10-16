Тест з ПДР на уважність — чи може легковик об'їхати вантажівку

Можна об’їхати? Малюнок: "Україна за кермом".

Задача з теми проїзду пішохідних переходів та зупинок транспортних засобів. Чи може водій легковика об'їхати вантажівку біля пішохідного переходу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Не може. Не може, якщо вантажівка пригальмує перед пішохідним переходом. Може.

Розбір задачі

Вантажний автомобіль пригальмовує перед пішохідним переходом. Ззаду до нього наближається легковик та має намір його об'їхати.

Обгін на пішохідному переході заборонений, згідно з пунктом 14.6 ПДР. Але, обидва авто знаходяться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5. "Дорога з одностороннім рухом".





У такому разі маневр водія червоної машини не вважається обгоном, він просто перестроюється в ліву смугу.

Читаємо пункт 18.4 ПДР:

"Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека".

Пішоходів на перехресті не видно, тому водій легковика може спокійно рухатися далі. Навіщо пригальмовував перед переходом водій вантажівки залишається загадкою.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували розв'язати складний випадок на круговому перехресті. Також питали, чи дозволений обгін на заміській другорядній дорозі.