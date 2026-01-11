Пять моделей Toyota с самыми слабыми двигателями последних десятилетий

Toyota Corolla 2022 года выпуска во время движения по заснеженной дороге. Фото: consumerreports.org

Надежность японских автомобилей часто затмевает их скромные динамические характеристики на фоне конкурентов. Некоторые популярные модели последних двадцати лет получили двигатели, мощность которых оказалась недостаточной для уверенного управления в сложных дорожных условиях.

Об этом написал Slash Gear.

Toyota Tacoma 2,7 литра

До появления последнего поколения с турбодвигателями эта модель предлагала атмосферный 4-цилиндровый агрегат 2TR-FE. Его мощность составляла 159 л.с., а крутящий момент около 244 Нм. Такие показатели больше напоминали пикапы девяностых годов, чем технику, которую продавали до начала двадцатых. Разгон до 100 км/ч занимал более 11 секунд, что делало этот вариант значительно медленнее версии с V6.

Toyota Corolla 1,8 литра (2020-2022)

При переходе на новую платформу TNGA-C базовый седан сохранил старый двигатель 2ZR-FAE на 139 л.с. В паре с вариатором этот агрегат демонстрировал разгон до сотни за более 10 секунд. Тестирования показали, что мотор работал слишком громко и не обеспечивал необходимой динамики для своего сегмента. Только в 2023 году компания полностью заменила его на более мощный двухлитровый двигатель для всех комплектаций.

Компактная Toyota Prius 1,5 л

Гибридная установка объемом 1,5 литра выдавала всего 99 л.с. Несмотря на небольшой вес автомобиля, разгон до 100 км/ч длился более 11 секунд. Машина была эффективной в городе, однако поездки по трассе или подъемы в гору превращались в сложное испытание. Из-за слабых характеристик модель прекратили продавать на американском рынке еще в 2019 году.

Toyota Tundra V6 (2007-2015)

Второе поколение пикапа ассоциируется с мощными V8, однако существовала и базовая версия с 4-литровым мотором 1GR-FE. Мощность в 236 л.с. и крутящий момент около 360 Нм оказались маловаты для тяжелого полноразмерного авто. Этот двигатель хорошо работал в более легких моделях, но покупатели больших пикапов ожидали значительно более высокой производительности. В 2015 году этот вариант окончательно изъяли из линейки.

Актуальная Toyota Corolla Hybrid

Сегодня это один из самых медленных автомобилей в линейке бренда. Гибридная система на базе 1,8-литрового двигателя генерирует суммарно 138 л.с. В зависимости от заряда батареи разгон до сотни занимает от 9 до 10 секунд. Для сравнения конкурент от Honda предлагает 200 л.с. и значительно лучшую динамику, что заставляет ожидать обновления модели Corolla.