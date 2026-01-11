Пять моделей Toyota с самыми слабыми двигателями последних десятилетий

Пять самых слабых двигателей Toyota
Надежность японских автомобилей часто затмевает их скромные динамические характеристики на фоне конкурентов. Некоторые популярные модели последних двадцати лет получили двигатели, мощность которых оказалась недостаточной для уверенного управления в сложных дорожных условиях.
Об этом написал Slash Gear.
Toyota Tacoma 2,7 литра
До появления последнего поколения с турбодвигателями эта модель предлагала атмосферный 4-цилиндровый агрегат 2TR-FE. Его мощность составляла 159 л.с., а крутящий момент около 244 Нм. Такие показатели больше напоминали пикапы девяностых годов, чем технику, которую продавали до начала двадцатых. Разгон до 100 км/ч занимал более 11 секунд, что делало этот вариант значительно медленнее версии с V6.
Toyota Corolla 1,8 литра (2020-2022)
При переходе на новую платформу TNGA-C базовый седан сохранил старый двигатель 2ZR-FAE на 139 л.с. В паре с вариатором этот агрегат демонстрировал разгон до сотни за более 10 секунд. Тестирования показали, что мотор работал слишком громко и не обеспечивал необходимой динамики для своего сегмента. Только в 2023 году компания полностью заменила его на более мощный двухлитровый двигатель для всех комплектаций.
Компактная Toyota Prius 1,5 л
Гибридная установка объемом 1,5 литра выдавала всего 99 л.с. Несмотря на небольшой вес автомобиля, разгон до 100 км/ч длился более 11 секунд. Машина была эффективной в городе, однако поездки по трассе или подъемы в гору превращались в сложное испытание. Из-за слабых характеристик модель прекратили продавать на американском рынке еще в 2019 году.
Toyota Tundra V6 (2007-2015)
Второе поколение пикапа ассоциируется с мощными V8, однако существовала и базовая версия с 4-литровым мотором 1GR-FE. Мощность в 236 л.с. и крутящий момент около 360 Нм оказались маловаты для тяжелого полноразмерного авто. Этот двигатель хорошо работал в более легких моделях, но покупатели больших пикапов ожидали значительно более высокой производительности. В 2015 году этот вариант окончательно изъяли из линейки.
Актуальная Toyota Corolla Hybrid
Сегодня это один из самых медленных автомобилей в линейке бренда. Гибридная система на базе 1,8-литрового двигателя генерирует суммарно 138 л.с. В зависимости от заряда батареи разгон до сотни занимает от 9 до 10 секунд. Для сравнения конкурент от Honda предлагает 200 л.с. и значительно лучшую динамику, что заставляет ожидать обновления модели Corolla.
