Пʼять моделей Toyota з найслабкішими двигунами останніх десятиліть

Пʼять найслабших двигунів Toyota
Надійність японських автомобілів часто затьмарює їхні скромні динамічні характеристики на фоні конкурентів. Деякі популярні моделі останніх двадцяти років отримали двигуни, потужність яких виявилася недостатньою для впевненого керування у складних дорожніх умовах.
Про це написав Slash Gear.
Toyota Tacoma 2,7 літра
До появи останнього покоління з турбодвигунами ця модель пропонувала атмосферний 4-циліндровий агрегат 2TR-FE. Його потужність становила 159 к.с., а крутний момент близько 244 Нм. Такі показники більше нагадували пікапи дев’яностих років, ніж техніку, яку продавали до початку двадцятих. Розгін до 100 км/год займав понад 11 секунд, що робило цей варіант значно повільнішим за версію з V6.
Toyota Corolla 1,8 літра (2020–2022)
При переході на нову платформу TNGA-C базовий седан зберіг старий двигун 2ZR-FAE на 139 к.с. У парі з варіатором цей агрегат демонстрував розгін до сотні за понад 10 секунд. Тестування показали, що мотор працював занадто гучно та не забезпечував необхідної динаміки для свого сегмента. Лише у 2023 році компанія повністю замінила його на потужніший дволітровий двигун для всіх комплектацій.
Компактна Toyota Prius 1,5 л
Гібридна установка об’ємом 1,5 літра видавала лише 99 к.с. Попри невелику вагу автомобіля, розгін до 100 км/год тривав понад 11 секунд. Машина була ефективною в місті, проте поїздки по трасі або підйоми вгору перетворювалися на складне випробування. Через слабкі характеристики модель припинили продавати на американському ринку ще у 2019 році.
Toyota Tundra V6 (2007–2015)
Друге покоління пікапа асоціюється з потужними V8, проте існувала і базова версія з 4-літровим мотором 1GR-FE. Потужність у 236 к.с. та крутний момент близько 360 Нм виявилися замалими для важкого повнорозмірного авто. Цей двигун добре працював у легших моделях, але покупці великих пікапів очікували значно вищої продуктивності. У 2015 році цей варіант остаточно вилучили з лінійки.
Актуальна Toyota Corolla Hybrid
Сьогодні це один з найповільніших автомобілів у лінійці бренду. Гібридна система на базі 1,8-літрового двигуна генерує сумарно 138 к.с. Залежно від заряду батареї розгін до сотні триває від 9 до 10 секунд. Для порівняння конкурент від Honda пропонує 200 к.с. та значно кращу динаміку, що змушує очікувати на оновлення моделі Corolla.
