Пʼять моделей Toyota з найслабкішими двигунами останніх десятиліть

Toyota Corolla 2022 року випуску під час руху засніженою дорогою. Фото: consumerreports.org

Надійність японських автомобілів часто затьмарює їхні скромні динамічні характеристики на фоні конкурентів. Деякі популярні моделі останніх двадцяти років отримали двигуни, потужність яких виявилася недостатньою для впевненого керування у складних дорожніх умовах.

Про це написав Slash Gear.

Toyota Tacoma 2,7 літра

До появи останнього покоління з турбодвигунами ця модель пропонувала атмосферний 4-циліндровий агрегат 2TR-FE. Його потужність становила 159 к.с., а крутний момент близько 244 Нм. Такі показники більше нагадували пікапи дев’яностих років, ніж техніку, яку продавали до початку двадцятих. Розгін до 100 км/год займав понад 11 секунд, що робило цей варіант значно повільнішим за версію з V6.

Toyota Corolla 1,8 літра (2020–2022)

При переході на нову платформу TNGA-C базовий седан зберіг старий двигун 2ZR-FAE на 139 к.с. У парі з варіатором цей агрегат демонстрував розгін до сотні за понад 10 секунд. Тестування показали, що мотор працював занадто гучно та не забезпечував необхідної динаміки для свого сегмента. Лише у 2023 році компанія повністю замінила його на потужніший дволітровий двигун для всіх комплектацій.

Компактна Toyota Prius 1,5 л

Гібридна установка об’ємом 1,5 літра видавала лише 99 к.с. Попри невелику вагу автомобіля, розгін до 100 км/год тривав понад 11 секунд. Машина була ефективною в місті, проте поїздки по трасі або підйоми вгору перетворювалися на складне випробування. Через слабкі характеристики модель припинили продавати на американському ринку ще у 2019 році.

Toyota Tundra V6 (2007–2015)

Друге покоління пікапа асоціюється з потужними V8, проте існувала і базова версія з 4-літровим мотором 1GR-FE. Потужність у 236 к.с. та крутний момент близько 360 Нм виявилися замалими для важкого повнорозмірного авто. Цей двигун добре працював у легших моделях, але покупці великих пікапів очікували значно вищої продуктивності. У 2015 році цей варіант остаточно вилучили з лінійки.

Актуальна Toyota Corolla Hybrid

Сьогодні це один з найповільніших автомобілів у лінійці бренду. Гібридна система на базі 1,8-літрового двигуна генерує сумарно 138 к.с. Залежно від заряду батареї розгін до сотні триває від 9 до 10 секунд. Для порівняння конкурент від Honda пропонує 200 к.с. та значно кращу динаміку, що змушує очікувати на оновлення моделі Corolla.