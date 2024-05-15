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Пять вещей, которые заменят водителю трос, когда он нужен, а его нет

15 мая 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чем заменить трос для буксировки авто — пять полезных лайфхаков
Использование троса для буксировки. Фото: auto.24tv.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Трос является полезной вещью для водителя в экстренных ситуациях — с его помощью можно выдернуть машину из ямы или отбуксировать в ближайшую СТО в случае аварии. Но что делать, когда троса в багажнике не оказалось, или он порвался.

Об этом написал Dexpens.

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Автомобиль нужно лишь немного подтолкнуть, а привязать нечем. Некоторые водители советуют машинам упереться бампер в бампер и попытаться сдвинуть застрявший авто. Но таким образом можно повредить бамперы обоих автомобилей.

Скотч

Отбуксировать авто до ближайшего сервиса можно с помощью жгута, изготовленного из толстого скотча или стретч-пленки. Их нужно скрутить несколько раз, привязать к машинам и медленно сдвинуться с места. Сдернуть машину из ямы или грязи с помощью такой поделки не получится —"трос" разорвется сразу же.

Ремень безопасности

В случае острой необходимости можно пожертвовать ремнями безопасности. Сложнее всего в этой ситуации связать их между собой. Если это удастся, можно смело тянуть транспортное средство весом 1,5-2 т — ремень не порвется во время рывков.

 

Пять вещей, которые заменят водителю трос, когда он нужен, а его нет - фото 1
Фото: dexpens.com

Шина

Можно пустить в действие шину в комбинации с ремнем безопасности или порванным тросом. Покрышка демпфирует рывки, благодаря чему конструкция будет более устойчивой и прочной.

Ствол

Интересный способ предлагают некоторые водители — использовать для жесткого сцепления машин ствол дерева с прочной структурой. Подручными средствами его крепят к фаркопу (тягово-сцепное устройство в виде крюка с набалдашником сверху, которое крепится к задней части авто) или специальными крючками для буксировки.

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