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П'ять речей, які замінять водію трос, коли він конче потрібен, а його немає

15 травня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чим замінити трос для буксування авто — п'ять корисних лайфхаків
Використання троса для буксування. Фото: auto.24tv.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Трос є корисною річчю для водія в екстрених ситуаціях — за його допомогою можна висмикнути машину з ями або відбуксувати до найближчої СТО у разі аварії. Але, що робити, коли троса в багажнику не виявилося, або він порвався.

Про це написав Dexpens.

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Бампер

Автомобіль потрібно лише трохи підштовхнути, а прив’язати нема чим. Деякі водії радять машинам впертися бампер в бампер та спробувати зрушити авто, котре застрягло. Але у такий спосіб можна пошкодити бампери обох автомобілів.

Скотч

Відбуксирувати авто до найближчого сервісу можна за допомогою джгута, виготовленого з товстого скотчу або стретч-плівки. Їх потрібно скрутити кілька разів, прив’язати до машин та повільно рушити з місця. Смикнути машину з ями чи бруду за допомогою такої саморобки не вийде — "трос" розірветься одразу ж.

Ремінь безпеки

У разі гострої потреби можна пожертвувати пасками безпеки. Найскладніше в цій ситуації — зв’язати їх між собою. Якщо це вдасться, можна сміливо тягнути транспортний засіб вагою 1,5-2 т — ремінь не порветься під час ривків.

 

П'ять речей, які замінять водію трос, коли він конче потрібен, а його немає - фото 1
Фото: dexpens.com

Шина

Можна пустити в дію шину у комбінації з ременем безпеки, або порваним тросом. Покришка буде демпфірує ривки, завдяки чому конструкція буде стійкішою та міцнішою.

Стовбур

Цікавий спосіб пропонують деякі водії — використовувати для жорсткого зчеплення машин стовбур дерева з міцною структурою. Підручними засобами його кріплять до фаркопу (тягово-зчіпний пристрій у вигляді гака з набалдашником зверху, який кріпиться до задньої частини авто) або спеціальними гачками для буксирування.

Раніше експерти пояснили, як перетнути лежачого поліцейського, щоб не пошкодити авто. Також ми писали, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.

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