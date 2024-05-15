Чим замінити трос для буксування авто — п'ять корисних лайфхаків

Використання троса для буксування. Фото: auto.24tv.ua

Трос є корисною річчю для водія в екстрених ситуаціях — за його допомогою можна висмикнути машину з ями або відбуксувати до найближчої СТО у разі аварії. Але, що робити, коли троса в багажнику не виявилося, або він порвався.

Про це написав Dexpens.

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Бампер

Автомобіль потрібно лише трохи підштовхнути, а прив’язати нема чим. Деякі водії радять машинам впертися бампер в бампер та спробувати зрушити авто, котре застрягло. Але у такий спосіб можна пошкодити бампери обох автомобілів.

Скотч

Відбуксирувати авто до найближчого сервісу можна за допомогою джгута, виготовленого з товстого скотчу або стретч-плівки. Їх потрібно скрутити кілька разів, прив’язати до машин та повільно рушити з місця. Смикнути машину з ями чи бруду за допомогою такої саморобки не вийде — "трос" розірветься одразу ж.

Ремінь безпеки

У разі гострої потреби можна пожертвувати пасками безпеки. Найскладніше в цій ситуації — зв’язати їх між собою. Якщо це вдасться, можна сміливо тягнути транспортний засіб вагою 1,5-2 т — ремінь не порветься під час ривків.

Фото: dexpens.com

Шина

Можна пустити в дію шину у комбінації з ременем безпеки, або порваним тросом. Покришка буде демпфірує ривки, завдяки чому конструкція буде стійкішою та міцнішою.

Стовбур

Цікавий спосіб пропонують деякі водії — використовувати для жорсткого зчеплення машин стовбур дерева з міцною структурою. Підручними засобами його кріплять до фаркопу (тягово-зчіпний пристрій у вигляді гака з набалдашником зверху, який кріпиться до задньої частини авто) або спеціальними гачками для буксирування.

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