Пять популярных подержанных кроссоверов, которые стоит обходить стороной

Nissan Murano 2005 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного кроссовера является привлекательной финансовой стратегией. На вторичном рынке можно найти достойные варианты в отличном состоянии, однако при выборе некоторых популярных моделей стоит быть очень осторожными. Отдельные семейные автомобили имеют ужасную репутацию из-за постоянных отзывов производителей, низкой топливной экономичности и серьезных поломок критически важных узлов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Корейские проблемы

Кроссовер Kia Sorento изначально привлекал покупателей высоким уровнем комфорта, однако за двадцать лет эксплуатации обнаружил слишком много хронических дефектов. Начиная с 2006 года, абсолютно каждый модельный год этой машины сталкивался с официальными отзывами из-за риска возгорания двигателя или утечки топлива. Особенно опасными считаются экземпляры 2011, 2016 и 2022 годов выпуска, каждый из которых пережил по восемь масштабных сервисных кампаний.

Продавцы подержанных машин часто скрывают историю технических дефектов, поэтому покупатели рискуют получить автомобиль с необходимостью дорогостоящего ремонта. Кроме того, почти половина выпущенных за два десятилетия машин страдает от неисправных катушек зажигания, что приводит к постоянным сбоям в работе двигателя.

Американские дефекты

Внедорожник Ford Explorer третьего поколения, который выпускался с 2002 по 2005 год, специалисты называют одним из худших вариантов для покупки. Эти машины имеют огромное количество чисто технических изъянов. Только версия 2002 года собрала более 3600 жалоб в базе Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за дефектов подушек безопасности, подвески и гидравлики. Следующие варианты 2003-2005 годов также отличаются частыми угрозами возникновения пожара под приборной панелью и сбоями в системе охлаждения двигателя.

Читайте также:

Еще одним неудачным кроссовером является Dodge Journey. Дебютная модель 2009 года полностью провалилась из-за замыканий в электрике, которые вызвали самопроизвольное включение фар и возгорание. Финальные версии 2020 года выпуска потеряли прежние проблемы со светом, однако получили крайне вялое ускорение, нелинейную работу тормозов и чрезмерные наклоны кузова на поворотах. За низкую маневренность и большой аппетит в районе 11,2 л/100 км эксперты поставили этому 7-местному автомобилю самую низкую оценку в классе.

Премиальный Lincoln Aviator предлагает роскошный салон и множество современных электронных помощников, но пугает специалистов своей ломкостью. Модель 2023 года получила самую низкую оценку надежности 1 из 5 баллов из-за постоянных сбоев медиасистемы и отслоения краски. Вариант 2021 года вообще официально признан худшим для покупки на вторичном рынке из-за критических проблем с рулевым управлением, подвеской и ремнями безопасности.

Специфическая коробка

Японский кроссовер Nissan Murano пострадал из-за собственных преждевременных технологических нововведений. Начиная с 2003 года, компания начала активно оснащать эту модель бесступенчатым вариатором Xtronic CVT. Ранние попытки настройки трансмиссии в период с 2003 по 2007 год оказались крайне неудачными, приводя к внезапной потере мощности и заклиниванию прямо во время движения.

Даже более свежие версии кроссовера с расходом топлива около 10,2 л/100 км до сих пор получают критику за неприятный громкий вой мотора на высоких оборотах.

Ранее Новини.LIVE писали, о компактных кроссоверах, которые советуют купить даже с большим пробегом. Эксперты выделяют несколько японских, американских и корейских вариантов с безупречной репутацией.

Также читайте, какие популярные кроссоверы не прошли тест выносливости на 100 000 км. Немецкое издание Auto Bild совместно с экспертами организации DEKRA регулярно проводит масштабные испытания автомобилей.