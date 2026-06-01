Пʼять популярних вживаних кросоверів, які варто оминати

Nissan Murano 2005 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного кросовера є привабливою фінансовою стратегією. На вторинному ринку можна знайти гідні варіанти у відмінному стані, проте при виборі деяких популярних моделей варто бути дуже обережними. Окремі сімейні автомобілі мають жахливу репутацію через постійні відкликання виробників, низьку паливну економічність та серйозні поломки критично важливих вузлів.

Корейські проблеми

Кросовер Kia Sorento спочатку приваблював покупців високим рівнем комфорту, проте за двадцять років експлуатації виявив занадто багато хронічних дефектів. Починаючи з 2006 року, абсолютно кожен модельний рік цієї машини стикався з офіційними відгуками через ризик загоряння двигуна або витоку палива. Особливо небезпечними вважаються екземпляри 2011, 2016 та 2022 років випуску, кожен з яких пережив по вісім масштабних сервісних кампаній.

Продавці вживаних машин часто приховують історію технічних дефектів, тому покупці ризикують отримати автомобіль з необхідністю дорогого ремонту. Крім того, майже половина випущених за два десятиліття машин страждає від несправних котушок запалювання, що призводить до постійних збоїв у роботі двигуна.

Американські дефекти

Позашляховик Ford Explorer третього покоління, який випускався з 2002 по 2005 рік, фахівці називають одним з найгірших варіантів для купівлі. Ці машини мають величезну кількість суто технічних вад. Лише версія 2002 року зібрала понад 3600 скарг у базі Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) через дефекти подушок безпеки, підвіски та гідравліки. Наступні варіанти 2003–2005 років також відрізняються частими загрозами виникнення пожежі під панеллю приладів та збоями в системі охолодження двигуна.

Ще одним невдалим кросовером є Dodge Journey. Дебютна модель 2009 року повністю провалилася через замикання в електриці, які викликали самовільне ввімкнення фар та займання. Фінальні версії 2020 року випуску втратили колишні проблеми зі світлом, проте отримали вкрай мляве прискорення, нелінійну роботу гальм та надмірні нахили кузова на поворотах. За низьку маневровість та великий апетит у районі 11,2 л/100 км експерти поставили цьому 7-місному автомобілю найнижчу оцінку в класі.

Преміальний Lincoln Aviator пропонує розкішний салон та безліч сучасних електронних помічників, але лякає фахівців своєю ламкістю. Модель 2023 року отримала найнижчу оцінку надійності 1 з 5 балів через постійні збої медіасистеми та відшарування фарби. Варіант 2021 року взагалі офіційно визнано найгіршим для купівлі на вторинному ринку через критичні проблеми з кермовим управлінням, підвіскою та пасами безпеки.

Специфічна коробка

Японський кросовер Nissan Murano постраждав через власні передчасні технологічні нововведення. Починаючи з 2003 року, компанія почала активно оснащувати цю модель безступеневим варіатором Xtronic CVT. Ранні спроби налаштування трансмісії у період з 2003 по 2007 рік виявилися вкрай невдалими, призводячи до раптової втрати потужності та заклинювання прямо під час руху.

Навіть свіжіші версії кросовера з витратою пального близько 10,2 л/100 км досі отримують критику за неприємне гучне виття мотора на високих обертах.

