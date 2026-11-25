Двигатель Toyota 2JZ-GTE. Фото: wikipedia.org

В мире спортивных автомобилей долговечные двигатели встречаются гораздо реже, чем среди обычных городских машин. Но некоторые производители закладывали в свои разработки колоссальный запас прочности. Такие силовые установки не только стабильно работают в заводском исполнении, но и без проблем выдерживают двукратное увеличение мощности при тюнинге.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Японские легенды

Рядный 6-цилиндровый турбомотор Toyota 2JZ-GTE (1993–2002) объемом 3 л прославился благодаря спорткару Toyota Supra четвертого поколения, который развивал 320 л.с. Секрет его выносливости заключается в чугунном блоке цилиндров закрытого типа и коленчатом валу из кованой стали. Благодаря такому запасу прочности этот агрегат без доработки поршневой группы спокойно выдерживает форсирование до более чем 700 л.с.

Битурбированный двигатель Nissan VR38DETT объемом 3,8 л мастера собирали вручную для суперкара Nissan GT-R 2009 года. Алюминиевый блок цилиндров с плазменным покрытием стенок развивал 480 л.с. и 583 Нм крутящего момента, хотя измерения на стенде показали, что реальный крутящий момент на 54 Нм превышает паспортный. На штатных турбинах этот V6 без проблем развивает около 600 л.с., а после замены шатунов заводской блок выдерживает более 1000 л.с.

Европейская инженерия

В 1999 году компания Porsche оснастила трековый Porsche 911 GT3 оппозитным 6-цилиндровым двигателем объемом 3,6 л мощностью 360 л.с., созданным на базе гоночных болидов серии Le Mans. Этот агрегат получил прозвище Mezger в честь конструктора Ганса Мецгера, который разрабатывал двигатели для культовых моделей марки.

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Впоследствии версия с двумя турбинами появилась на Porsche 911 Turbo мощностью 415 л.с., а в финальном исполнении для Porsche 911 GT2 RS двигатель развивал уже 612 л.с. В ходе доработок тюнеры регулярно извлекают из этого агрегата более 1000 л.с. без потери надежности.

Высокую долговечность двигателя обеспечивает шестеренчатый привод промежуточного вала с подшипником скольжения, который постоянно смазывается моторным маслом. Благодаря этому он не подвержен разрушению закрытых подшипников, как серийные двигатели M96 и M97, а также имеет более жесткий картер и сменные гильзы цилиндров.

Американская мощь

Семейство нижневальных двигателей Chevrolet LS V8 появилось в 1997 году как ответ инженеров концерна на дорогой двигатель от Lotus для модели Corvette ZR-1. Дебютный полностью алюминиевый агрегат LS1 объемом 5,7 л уступал двигателю Lotus всего на 30 л.с., но оказался значительно проще и компактнее.

В течение 18 лет концерн выпускал различные версии этого V8 от чугунных двигателей объемом 4,8 л до 7-литровых агрегатов Corvette и компрессорного LS9 мощностью 638 л.с. Прочности конструкции добавляют крышки цилиндров на шести болтах и газораспределительный механизм, который спокойно выдерживает 7000 оборотов в минуту. Благодаря такому запасу прочности тюнеры однажды смогли форсировать серийный двигатель объемом 4,8 л до 1200 л.с.

Еще одним символом американской выносливости стал 8-литровый алюминиевый V10 спорткара Dodge Viper 1992 года, в разработке блока которого участвовали специалисты Lamborghini. С годами рабочий объём двигателя вырос до 8,4 л, а мощность на версии Viper ACR достигла 645 л.с.

Несмотря на экзотическую формулу с десятью цилиндрами, двигатель был построен по максимально простой схеме с двумя клапанами на цилиндр на базе серии Mopar LA. Версии, выпущенные до 2000 года, и последние модели 2013–2017 годов получили кованые поршни прямо с завода, что делает их идеальной основой для установки турбонаддува.

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