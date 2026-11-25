Двигун Toyota 2JZ-GTE. Фото: wikipedia.org

У світі спортивних автомобілів довговічні двигуни зустрічаються значно рідше, ніж серед звичайних міських машин. Але деякі виробники закладали у свої розробки колосальний запас міцності. Такі силові установки не лише стабільно працюють у заводському виконанні, а й спокійно витримують подвійне збільшення потужності під час тюнінгу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Японські легенди

Рядний 6-циліндровий турбомотор Toyota 2JZ-GTE (1993-2002) об'ємом 3 л прославився завдяки спорткару Toyota Supra четвертого покоління, який видавав 320 к.с. Секрет його витривалості полягає у чавунному блоці циліндрів закритого типу та колінчастому валу з кованої сталі. Завдяки такому запасу міцності цей агрегат без переробки поршневої групи спокійно витримує форсування до понад 700 к.с.

Бітурбований двигун Nissan VR38DETT 3,8 л майстри збирали вручну для суперкара Nissan GT-R 2009 року. Алюмінієвий блок циліндрів з плазмовим покриттям стінок видавав 480 к.с. і 583 Нм крутного моменту, хоча заміри на стенді показали реальну тягу на 54 Нм вищу за паспортну. На рідних турбінах цей V6 безпечно розвиває близько 600 к.с., а після заміни шатунів заводський блок витримує понад 1000 к.с.

Європейська інженерія

У 1999 році компанія Porsche оснастила трековий Porsche 911 GT3 опозитним 6-циліндровим двигуном об'ємом 3,6 л на 360 к.с., який створили на базі перегонових болідів серії Le Mans. Цей агрегат отримав прізвисько Mezger на честь конструктора Ганса Мецгера, який розробляв мотори для культових моделей марки.

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Згодом версія з двома турбінами з'явилася на Porsche 911 Turbo з потужністю 415 к.с., а у фінальному виконанні для Porsche 911 GT2 RS мотор розвивав уже 612 к.с. Під час доопрацювань тюнери регулярно знімають з цього агрегата понад 1000 к.с. без втрати надійності.

Високу живучість двигуна забезпечує шестеренчастий привід проміжного вала з підшипником ковзання, який постійно змащується моторною оливою. Завдяки цьому він не страждає від руйнування закритих підшипників, як серійні мотори M96 та M97, а також має жорсткіший картер і змінні гільзи циліндрів.

Американська міць

Сімейство нижньовальних двигунів Chevrolet LS V8 з'явилося у 1997 році як відповідь інженерів концерну на дорогий мотор від Lotus для моделі Corvette ZR-1. Дебютний повністю алюмінієвий агрегат LS1 об'ємом 5,7 л поступався двигуну Lotus лише на 30 к.с., але виявився значно простішим та компактнішим.

Протягом 18 років концерн випускав різні версії цього V8 від чавунних моторів на 4,8 л до 7-літрових агрегатів Corvette та компресорного LS9 потужністю 638 к.с. Міцності конструкції додають корінні кришки на шести болтах та газорозподільний механізм, який спокійно витримує 7000 обертів за хвилину. Завдяки такому запасу тюнери одного разу змогли форсувати серійний блок об'ємом 4,8 л до 1200 к.с.

Ще одним символом американської витривалості став 8-літровий алюмінієвий V10 спорткара Dodge Viper 1992 року, блок якого допомагали проєктувати фахівці Lamborghini. З роками об'єм мотора зріс до 8,4 л, а віддача на версії Viper ACR досягла 645 к.с.

Попри екзотичну формулу з десятьма циліндрами, двигун побудували за максимально простою схемою з двома клапанами на циліндр на базі серії Mopar LA. Версії випуску до 2000 року та останні моделі 2013–2017 років отримали ковані поршні просто з заводу, що робить їх ідеальною основою для встановлення турбонаддуву.

Раніше Новини.LIVE писали, чим відрізняються насправді двигуни Toyota та Lexus. Інженери застосовують різні прошивки блоків керування та суттєво покращують шумоізоляцію дорожчих моделей.

Також читайте, що має знати про свій автомобіль кожен водій. Для впевненої експлуатації машини не обов'язково мати фах механіка, достатньо знати, як взаємодіють між собою акумулятор, двигун, трансмісія, ходова частина та інші елементи під час щоденних поїздок.