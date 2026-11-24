Ремонт автомобіля. Фото: magnific.com

Розуміння базової будови машини від кузова до гальмівної системи допомагає водіям вчасно помічати несправності та уникати дорогого ремонту. Для впевненої експлуатації автомобіля зовсім не обов'язково мати фах механіка або розбиратися у складних кресленнях. Достатньо знати, як взаємодіють між собою акумулятор, двигун, трансмісія, ходова частина та інші елементи під час щоденних поїздок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал AutoMess.

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Типи кузовів

Легкові автомобілі поділяють на кілька основних видів кузова залежно від форми та місткості. Класичний седан має чотири двері й окремий багажник. У хетчбека задня частина коротка, а кришка підіймається разом зі склом. Ліфтбек ззовні нагадує седан, але відкривається за принципом хетчбека. Універсал має довший дах і збільшений багажний відсік.

Купе вирізняється спортивним похилим силуетом і зазвичай має двоє дверей, хоча виробники випускають і 4-дверні версії. Для складних доріг обирають високі кросовери й позашляховики (SUV). Для перевезення вантажів купують пікапи з пасажирською кабіною та відкритою платформою позаду.

Робота двигуна

Запуск автомобіля починається не з пального, а з акумулятора, який зазвичай стоїть під капотом, а іноді в багажнику або під сидінням. Під час повороту ключа батарея подає сильний струм на стартер, і цей невеликий електромотор кілька секунд розкручує колінчастий вал двигуна до самостійної роботи.

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Після запуску в дію вступає генератор, який обертається від мотора через ремінь, живить бортову електроніку та заряджає акумулятор. У бензинових двигунах паливно-повітряну суміш у циліндрах підпалює іскра свічки, після чого гази штовхають поршень униз. У дизелях повітря сильно стискається та нагрівається, тому дизельне пальне самозаймається без свічок запалювання.

Важливою характеристикою мотора є робочий об'єм циліндрів у літрах. Хоча сучасний турбодвигун на 1,5 л нерідко перевершує старий атмосферний агрегат на 2 л. Циліндри розміщують в один ряд, під кутом у V-подібних моторах, наприклад, V6 та V8 або горизонтально один навпроти одного в опозитних двигунах.

Потужність у кінських силах показує швидкість виконання роботи, а крутний момент у Нм визначає тягу на старті та під час перевезення вантажів.

Турбокомпресор використовує енергію вихлопних газів для нагнітання більшого об'єму повітря в циліндри, що дозволяє спалити більше пального і підняти тягу. Через це турбомотори вимагають якісної оливи та суворого контролю температури.

Під час згоряння пального температура всередині камер перевищує 2000 °C, тому антифриз постійно відводить тепло до радіатора за передньою решіткою, де в заторах додатково вмикається вентилятор. Термостат перекриває велике коло для швидкого прогріву холодного мотора.

Трансмісія авто

Коробка передач працює за принципом велосипедних зірочок і допомагає двигуну впевнено рушати на підйом та економно їхати трасою. У механічній коробці водій сам перемикає ступені важелем і витискає педаль зчеплення для тимчасового роз'єднання мотора з трансмісією. Класичний автомат використовує гідротрансформатор, який плавно передає обертання через потік трансмісійної рідини без участі лівої ноги водія.

Варіатор CVT не має фіксованих передач і плавно змінює передатне число за допомогою ременя або ланцюга між двома парами конусів. Роботизована коробка по суті залишається механікою з автоматичним керуванням, де версії з одним зчепленням перемикаються з паузами, а агрегати з двома зчепленнями працюють миттєво.

Далі тяга надходить на передні колеса в компактних легковиках, на задню вісь у спорткарах або на всі чотири колеса у системах AWD та позашляхових 4WD з понижувальною передачею.

У поворотах зовнішнє колесо проходить більшу дугу й обертається швидше за внутрішнє, тому диференціал з системою шестерень дозволяє колесам однієї осі крутитися з різною швидкістю без прослизання шин.

Звичайний відкритий диференціал передає всю тягу на колесо в багнюці, тому на бездоріжжі допомагає механізм блокування або диференціал підвищеного тертя.

Ходова частина

У більшості сучасних авто кермо через вал та шестерню рухає зубчасту рейку, яка через рульові тяги та шарніри повертає передні колеса. Легко крутити колеса машини масою 1,5–2 т допомагає гідравлічний підсилювач з рідиною під тиском або електричний мотор на рульовому механізмі.

Підвіска утримує контакт коліс з асфальтом і гасить удари на ямах за допомогою пружин, які приймають навантаження, та амортизаторів, що зупиняють розгойдування кузова. У зборі з пружиною цей вузол часто називають стійкою, а правильне положення колеса задають важелі з кульовими опорами. Щоб металеві деталі підвіски не стукали під час руху, у з'єднання встановлюють гумометалеві сайлентблоки для поглинання вібрацій.

Під час натискання на педаль гальма гідравлічна рідина тисне на поршні супортів, які притискають колодки до металевих дисків і сповільнюють колеса силою тертя. На задній осі бюджетних машин також трапляються барабанні гальма, де колодки під час гальмування розтискаються до внутрішніх стінок барабана.

Зберігати контроль у критичних ситуаціях водієві допомагають електронні асистенти, які працюють за сигналами датчиків швидкості коліс. Система ABS регулює тиск у магістралях і не дає колесам заблокуватися на льоду, про що свідчить легка пульсація педалі гальма. Своєю чергою система стабілізації ESP пригальмовує окремі колеса та зменшує тягу двигуна під час заносу, а протибуксувальна система TCS або ASR прибирає зайве прокручування коліс під час розгону на снігу.

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