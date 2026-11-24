Ремонт автомобиля. Фото: magnific.com

Понимание базовой конструкции автомобиля от кузова до тормозной системы помогает водителям своевременно замечать неисправности и избегать дорогостоящего ремонта. Для уверенной эксплуатации автомобиля вовсе не обязательно быть профессиональным механиком или разбираться в сложных чертежах. Достаточно знать, как взаимодействуют между собой аккумулятор, двигатель, трансмиссия, ходовая часть и другие элементы во время ежедневных поездок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал AutoMess.

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Типы кузовов

Легковые автомобили делятся на несколько основных типов кузова в зависимости от формы и вместимости. Классический седан имеет четыре двери и отдельный багажник. У хэтчбека задняя часть короткая, а крышка поднимается вместе со стеклом. Лифтбэк снаружи напоминает седан, но открывается по принципу хэтчбека. Универсал имеет более длинную крышу и увеличенный багажный отсек.

Купе отличается спортивным наклонным силуэтом и обычно имеет две двери, хотя производители выпускают и 4-дверные версии. Для сложных дорог выбирают высокие кроссоверы и внедорожники (SUV). Для перевозки грузов покупают пикапы с пассажирской кабиной и открытой платформой сзади.

Работа двигателя

Запуск автомобиля начинается не с топлива, а с аккумулятора, который обычно находится под капотом, а иногда в багажнике или под сиденьем. При повороте ключа аккумулятор подает сильный ток на стартер, и этот небольшой электродвигатель в течение нескольких секунд раскручивает коленчатый вал двигателя до самостоятельной работы.

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После запуска в действие вступает генератор, который вращается от двигателя через ремень, питает бортовую электронику и заряжает аккумулятор. В бензиновых двигателях топливовоздушную смесь в цилиндрах воспламеняет искра свечи, после чего газы толкают поршень вниз. В дизелях воздух сильно сжимается и нагревается, поэтому дизельное топливо самовоспламеняется без свечей зажигания.

Важной характеристикой двигателя является рабочий объем цилиндров в литрах. Хотя современный турбодвигатель объемом 1,5 л нередко превосходит старый атмосферный агрегат объемом 2 л. Цилиндры располагаются в один ряд под углом в V-образных двигателях, например, V6 и V8, или горизонтально друг напротив друга в оппозитных двигателях.

Мощность в лошадиных силах показывает скорость выполнения работы, а крутящий момент в Нм определяет тягу на старте и при перевозке грузов.

Турбокомпрессор использует энергию выхлопных газов для нагнетания большего объема воздуха в цилиндры, что позволяет сжечь больше топлива и повысить тягу. Из-за этого турбодвигатели требуют качественного масла и строгого контроля температуры.

Во время сгорания топлива температура внутри камер превышает 2000 °C, поэтому антифриз постоянно отводит тепло к радиатору за передней решеткой, где в пробках дополнительно включается вентилятор. Термостат перекрывает большой круг для быстрого прогрева холодного двигателя.

Трансмиссия автомобиля

Коробка передач работает по принципу велосипедных звездочек и помогает двигателю уверенно трогаться на подъем и экономично ехать по трассе. В механической коробке водитель сам переключает передачи рычагом и нажимает на педаль сцепления для временного отсоединения двигателя от трансмиссии. Классический автомат использует гидротрансформатор, который плавно передает вращение через поток трансмиссионной жидкости без участия левой ноги водителя.

Вариатор CVT не имеет фиксированных передач и плавно изменяет передаточное число с помощью ремня или цепи между двумя парами конусов. Роботизированная коробка по сути остается механической коробкой с автоматическим управлением, где версии с одной муфтой переключаются с паузами, а агрегаты с двумя муфтами работают мгновенно.

Далее тяга передается на передние колеса в компактных легковых автомобилях, на заднюю ось в спорткарах или на все четыре колеса в системах AWD и внедорожных 4WD с понижающей передачей.

В поворотах внешнее колесо описывает большую дугу и вращается быстрее внутреннего, поэтому дифференциал с системой шестерен позволяет колесам одной оси вращаться с разной скоростью без проскальзывания шин.

Обычный открытый дифференциал передает всю тягу на колесо, увязшее в грязи, поэтому на бездорожье помогает механизм блокировки или дифференциал повышенного трения.

Ходовая часть

В большинстве современных автомобилей руль через вал и шестерню приводит в движение зубчатую рейку, которая через рулевые тяги и шарниры поворачивает передние колеса. Легко поворачивать колеса машины массой 1,5–2 т помогает гидравлический усилитель с жидкостью под давлением или электрический мотор на рулевом механизме.

Подвеска поддерживает контакт колес с асфальтом и гасит удары на выбоинах с помощью пружин, принимающих нагрузку, и амортизаторов, которые предотвращают раскачивание кузова. В сборе с пружиной этот узел часто называют стойкой, а правильное положение колеса задают рычаги с шаровыми опорами. Чтобы металлические детали подвески не стучали во время движения, в соединения устанавливают резинометаллические сайлентблоки для поглощения вибраций.

При нажатии на педаль тормоза гидравлическая жидкость давит на поршни суппортов, которые прижимают колодки к металлическим дискам и замедляют колеса силой трения. На задней оси бюджетных автомобилей также встречаются барабанные тормоза, где колодки при торможении разжимаются к внутренним стенкам барабана.

Сохранять контроль в критических ситуациях водителю помогают электронные ассистенты, которые работают по сигналам датчиков скорости колес. Система ABS регулирует давление в магистралях и не дает колесам заблокироваться на льду, о чем свидетельствует легкая пульсация педали тормоза. В свою очередь система стабилизации ESP притормаживает отдельные колеса и уменьшает тягу двигателя во время заноса, а противобуксовочная система TCS или ASR устраняет излишний прокручивание колес при разгоне на снегу.

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