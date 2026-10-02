Без капремонту понад 800 000 км: секрет довговічності турбомотора авто

Двигун Volvo B230FT. Фото: Bring A Trailer

Більшість автолюбителів вважає найдовговічнішими великі атмосферні мотори з низьким рівнем навантаження. Проте існує легендарна четвірка з турбіною, яка здатна легко подолати позначку у 800 000 км пробігу без капітального ремонту. Досвідчені інженери створювали надійні турбодвигуни з суттєвим запасом міцності та простою конструкцією. Яскравим прикладом такої надійності став легендарний шведський мотор Volvo B230FT з сімейства Redblock.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Проста конструкція

Двигун B230FT випускали з 1985 по 1998 рік і встановлювали на седани та універсали Volvo 740, 760, 780 та 940. Головний секрет феноменальної довговічності полягає в дуже консервативних заводських налаштуваннях. При об'ємі 2,3 л мотор видавав скромні 165 к.с. та 267 Нм крутного моменту. Чавунний блок циліндрів, кований колінчастий вал та низький ступінь стиснення 8,7:1 дозволяли агрегату працювати без екстремальних температурних навантажень.

На відміну від сучасних складних систем, цей силовий агрегат отримав один розподільчий вал, два клапани на циліндр та простий розподілений впорск пального Bosch LH-Jetronic. Оборотні турбіни Garrett та Mitsubishi працюють без змінної геометрії та складної електроніки. Відсутність крихких деталей робить блок надзвичайно витривалим до зносу.

Тюнінговий потенціал

Високий запас міцності нижньої частини блоку зробив цей мотор популярним серед любителів тюнінгу. Просте підключення ефективнішого інтеркулера, тридюймового вихлопу та продуктивнішого паливної помпи дозволяє суттєво підняти потужність. Завдяки міцним шатунам пізніх версій ентузіасти легко знімають з цього двигуна високі показники для щоденної їзди.

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При використанні кованих поршнів та спортивних шатунів шведський чавунний блок здатен витримувати екстремальні навантаження для драгрейсингу. При цьому в заводському виконанні автомобіль залишається спокійним сімейним транспортом з ресурсом на десятиліття. Мотор демонструє ідеальний баланс між щоденною надійністю та прихованим технічним потенціалом.

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