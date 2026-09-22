Причини поломки турбіни авто: як масляне голодування псує мотор

Ремонт турбокомпресора. Фото: truckserviceco.com

Своєчасне обслуговування та якісне мастило є головними умовами довговічності будь-якої системи наддуву. Навіть коротка робота вузла без належного змащення викликає сильне тертя та миттєво нищить внутрішні деталі. Коли турбокомпресор залишається без потрібного обсягу оливи, крильчатка та вали заклинюють через критичне перегрівання. Розуміння причин появи цієї проблеми допомагає вчасно захистити силовий агрегат від дорогого ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Причини дефіциту

Найчастіше масляне голодування виникає через забиті або перетиснуті трубки подачі та зливу мастила. Крім того, у холодну пору року густа олива повільно рухається каналами, тому активне газування одразу після запуску змушує турбіну працювати під навантаженням ще до надходження змащення. До аналогічних сумних наслідків призводять також загальне падіння тиску в системі та забитий оливний фільтр.

Окремою проблемою стають помилки майстрів під час монтажу нової або відремонтованої турбіни. Використання рідкого силіконового герметика замість штатних прокладок призводить до того, що під час затягування фланця надлишки маси видавлюються всередину та повністю перекривають масляний канал.

Також новий вузол часто виходить з ладу через те, що майстри забувають вручну заповнити картридж оливою перед першим запуском двигуна.

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Захист системи

Щоб відвернути ризик масляного голодування, варто використовувати виключно повністю синтетичні оливи з рекомендованою в'язкістю, адже тільки вони мають належну термічну стабільність при високих температурах.

Водночас важливо вчасно міняти повітряний фільтр, позаяк його сильне забруднення створює вакуумний ефект, який буквально відтягує оливу від картриджа турбіни.

Періодична перевірка та очищення масляних патрубків від нагару й вуглецевих відкладень дозволяють зберегти необхідну пропускну здатність каналів.

Поряд з цим варто регулярно перевіряти стан самої оливи, адже дрібні сторонні часточки та бруд позбавляють її захисних властивостей і прискорюють знос деталей.

Раніше Новини.LIVE писали, в яких автомобілях не можна одразу глушити двигун. Ротор турбіни здатний обертатися зі швидкістю до 300 000 об/хв, контактуючи з розпеченими до 1000 °C вихлопними газами. За таких умов дотримання специфічних правил зупинки мотора стає головним чинником збереження його ресурсу.

Також читайте про турбодвигуни відомих брендів, які механіки втомилися ремонтувати. За умов несвоєчасного сервісу власники авто ризикують отримати дорогі поломки вже до 60 000–100 000 км пробігу.